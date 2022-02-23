Охорона тилу: поліція України відправить додаткові сили до зони ООС (відео)

Ще 6 тисяч бійців резерву сил спецпризначення готові оперативно вирушити до будь-якого регіону в разі потреби.

Поліція відправить до зони ООС додаткові підрозділи через ескалацію ситуації на Донбасі. Про це 23 лютого на брифінгу повідомив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич.

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Він нагадав, що поліція вже другий тиждень працює в посиленому режимі по всій Україні.

"У нас поліцейські в посиленому варіанті несуть службу (у зоні ООС). Частина поліцейських входить у сили та засоби Операції об'єднаних сил. Прийнято рішення керівництвом Нацполіції посилити (поліцейські підрозділи у зоні ООС, — ред.) додатковими силами. Окремо буде надана інформація нашим ЗМІ про кількість і кошти, які будуть направлені в зону проведення ООС", — заявив Фацевич.

Додаткові сили, сказав заступник голови Нацполіції, вирушать на Донбас до кінця цього тижня.

За словами Фацевича, підрозділи поліції, Нацгвардії, та сили спецпризначення МВС забезпечуватимуть безпеку тилу української армії.

Також, заявив Олександр Фацевич, наразі командування Нацполіції формують резерви.

"Поліція готова забезпечити резерв сил спецпризначення — близько 6 тис. поліцейських, які, якщо знадобиться, будуть направлені в ті регіони, де їх потребуватимуть", — сказав Фацевич.

Як раніше повідомляв Фокус, 23 лютого, через ескалацію Росією військової обстановки, в Україні розпочався призов резервістів оперативного резерву першої черги. Призвані будуть резервісти віком від 18 до 60 років. Вони повинні будуть самостійно з'явитися до своїх військових частин або військкоматів після того, як отримають повістку або телефонний дзвінок. Максимальний термін служби покликаних резервістів – 1 рік.

Нагадаємо, 22 лютого внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовий, шестеро було поранено. Бойовики здійснили 96 обстрілів по всій лінії фронту, зокрема з важкої артилерії, мінометів, танків і систем "Град".