1 загиблий, 6 поранених, 96 обстрілів: ситуація на Донбасі за 22 лютого

Минулої доби бойовики тричі обстріляли з "Градів" села в Луганській області.

Один український військовий загинув, один був поранений, п'ятеро отримали бойові травми внаслідок обстрілу з боку російських формувань на Донбасі 22 лютого. Про це повідомляє штаб ООС.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Усього за минулу добу бойовики здійснили 96 обстрілів по всій лінії фронту, 81 раз вони застосовували важке озброєння, зокрема системи "Град", танки, великокаліберні міномети та артилерію.

Найбільше ворожих обстрілів українські військові зафіксували в Новотроїцькому на південь від Донецька. Російські формування обстріляли село 10 разів з артилерії калібру 122 мм, 120-мм та 82-мм мінометів, а також зі станкових протитанкових мінометів.

Дев'ять разів противник завдав удару по Старогнатівці (біля Новотроїцького), застосовуючи міномети калібру 120 і 82 мм, станкові автоматичні гранатомети, ручні протитанкові гранатомети, протитанкові керовані комплекси та підствольні гранатомети.

[ + – ] 22 лютого бойовики вели обстріл по всій лінії Фронту. Карта: Liveuamap

Село Нью-Йорк поблизу окупованої Горлівки бойовики обстріляли двічі з 82-мм мінометів та гранатометів.

22 лютого російські формування обстріляли з "Градів населені пункти в Луганській області: Щастя, Муратове та Кряківку".

23 лютого, станом на 7.00, штаб ООС зафіксував 15 ворожих обстрілів, 14 із яких із застосуванням важкого озброєння.

Найбільше обстрілів зафіксували в Новотошківському (Луганська обл.). Бойовики тричі обстріляли село, застосовуючи “Гради, 122-мм артилерію та міномети калібру 120 та 82 мм.

23 лютого українські військові втрати не зазнали.

Як раніше повідомляв Фокус, загиблий 22 лютого український боєць служив у 53-бригаді, він отримав осколкові поранення, несумісні з життям, біля Новотроїцького.

Нагадаємо, 22 лютого Президент України Володимир Зеленський оголосив про заклик резервістів у особливий період на тлі визнання Росією незалежності "ДНР" та "ЛНР", а також дозволу Ради Федерації РФ на використання військ за кордоном.