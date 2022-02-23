1 погибший, 6 раненых, 96 обстрелов: ситуация на Донбассе за 22 февраля
За минувшие сутки боевики трижды обстреляли из "Градов" села в Луганской области.
Один украинский военный погиб, один был ранен, пятеро получили боевые травмы в результате обстрелов со стороны российских формирований на Донбассе 22 февраля. Об этом сообщает штаб ООС.
Всего за минувшие сутки боевики совершили 96 обстрелов по всей линии фронта, 81 раз они применяли тяжелое вооружение, в том числе системы "Град", танки, крупнокалиберные минометы и артиллерию.
Больше всего вражеских обстрелов украинские военные зафиксировали в Новотроицком южнее Донецка. Российские формирования обстреляли село 10 раз из артиллерии калибра 122 мм, 120-мм и 82-мм минометов, а также из станковых противотанковых минометов.
Девять раз противник нанес удар по Старогнатовке (близ Новотротроицкого), применяя минометы калибра 120 и 82 мм, станковые автоматические гранатометы, ручные противотанковые гранатометы, противотанковые управляемые комплексы и подствольные гранатометы.
Село Нью-Йорк вблизи оккупированной Горловки боевики обстреляли дважды из 82-мм минометов и гранатометов.
22 февраля российские формирования обстреляли из "Градов населенные пункты в Луганской области: Счастье, Муратово и Кряковку.
23 февраля, по состоянию на 7.00, штаб ООС зафиксировал 15 вражеских обстрелов, 14 из которых с применением тяжелого вооружения.
Больше всего обстрелов зафиксировали в Новотошковском (Луганская обл). Боевики трижды обстреляли село, применяя "Грады, 122-мм артиллерию и минометы калибра 120 и 82 мм.
23 февраля украинские военные потерь не понесли.
Как ранее сообщал Фокус, погибший 22 февраля украинский боец служил в 53-бригаде, он получил осколочные ранения несовместимые с жизнью у Новотроицкого.
Напомним, 22 февраля Президент Украины Владимир Зеленский объявил о призыве резервистов в особый период на фоне признания Россией независимости "ДНР" и "ЛНР", а также разрешения Совета Федерации РФ на использование войск за рубежом.