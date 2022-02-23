1 погибший, 6 раненых, 96 обстрелов: ситуация на Донбассе за 22 февраля

За минувшие сутки боевики трижды обстреляли из "Градов" села в Луганской области.

Один украинский военный погиб, один был ранен, пятеро получили боевые травмы в результате обстрелов со стороны российских формирований на Донбассе 22 февраля. Об этом сообщает штаб ООС.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Всего за минувшие сутки боевики совершили 96 обстрелов по всей линии фронта, 81 раз они применяли тяжелое вооружение, в том числе системы "Град", танки, крупнокалиберные минометы и артиллерию.

Больше всего вражеских обстрелов украинские военные зафиксировали в Новотроицком южнее Донецка. Российские формирования обстреляли село 10 раз из артиллерии калибра 122 мм, 120-мм и 82-мм минометов, а также из станковых противотанковых минометов.

Девять раз противник нанес удар по Старогнатовке (близ Новотротроицкого), применяя минометы калибра 120 и 82 мм, станковые автоматические гранатометы, ручные противотанковые гранатометы, противотанковые управляемые комплексы и подствольные гранатометы.

[ + – ] 22 февраля боевики вели обстрелы по всей линии Фронта. Карта: Liveuamap

Село Нью-Йорк вблизи оккупированной Горловки боевики обстреляли дважды из 82-мм минометов и гранатометов.

22 февраля российские формирования обстреляли из "Градов населенные пункты в Луганской области: Счастье, Муратово и Кряковку.

23 февраля, по состоянию на 7.00, штаб ООС зафиксировал 15 вражеских обстрелов, 14 из которых с применением тяжелого вооружения.

Больше всего обстрелов зафиксировали в Новотошковском (Луганская обл). Боевики трижды обстреляли село, применяя "Грады, 122-мм артиллерию и минометы калибра 120 и 82 мм.

23 февраля украинские военные потерь не понесли.

Как ранее сообщал Фокус, погибший 22 февраля украинский боец служил в 53-бригаде, он получил осколочные ранения несовместимые с жизнью у Новотроицкого.

Напомним, 22 февраля Президент Украины Владимир Зеленский объявил о призыве резервистов в особый период на фоне признания Россией независимости "ДНР" и "ЛНР", а также разрешения Совета Федерации РФ на использование войск за рубежом.