Под Новотроицким из-за обстрелов оккупантов погиб боец 53 бригады

Оккупанты обстреливали населенный пункт из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов. Для украинской армии это уже 6 погибший в зоне ООС.

Российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских военных под Новотроицким Волновахского района (Донецкая область). В результате погиб украинский боец из 53 бригады. Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Вечером 22 февраля возле поселка Новотроицкое Волновахского района во время обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований погиб военнослужащий в/ч А-0536 Вооруженных сил Украины Сливка", — написал Геращенко.

Код военной части в/ч А-0536 — это 53- отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха. Как пишет "Милитарный", бригада подчиняется оперативному командованию "Восток". Пункт дислокации бригады Северодонецк и Лисичанск в Луганской области.

Враг открывал огонь по Новотроицкому из 122-мм артиллерии, 120-мм и 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов.

По состоянию на 7 утра 23 февраля в зоне ООС было 96 обстрелов, из которых 81 с применением тяжелого вооружения. Оккупанты применяли РСЗО БМ-21 "Град", танки, минометы 120 и 82 мм калибров, пулеметы, гранатометы и стрелковое вооружение.

В результате обстрелов погиб один военный, один получил ранение, а пятеро — травмирования.

В феврале 2022 года погибло двое украинских военных в российско-украинской войне (по ссылке детали смерти, если они есть):

Сергей Иващенко (26 лет) — погиб 16 февраля; Денис Кононенко (34 года) — погиб 19 февраля. Антон Сидоров (35 лет) — погиб 19 февраля; Игорь Демидчук — погиб 21 февраля; Александр Стельмах — погиб 21 февраля; Военнослужащий ВСУ — погиб 22 февраля.

Напомним, 21 февраля стали известны имена погибших. За сутки погибло двое бойцов из 95-й бригады ДШВ. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал призыв резервистов в особый период.