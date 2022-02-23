Под Новотроицким из-за обстрелов оккупантов погиб боец 53 бригады
Оккупанты обстреливали населенный пункт из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов. Для украинской армии это уже 6 погибший в зоне ООС.
Российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских военных под Новотроицким Волновахского района (Донецкая область). В результате погиб украинский боец из 53 бригады. Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Вечером 22 февраля возле поселка Новотроицкое Волновахского района во время обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований погиб военнослужащий в/ч А-0536 Вооруженных сил Украины Сливка", — написал Геращенко.
Код военной части в/ч А-0536 — это 53- отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха. Как пишет "Милитарный", бригада подчиняется оперативному командованию "Восток". Пункт дислокации бригады Северодонецк и Лисичанск в Луганской области.
Враг открывал огонь по Новотроицкому из 122-мм артиллерии, 120-мм и 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов.
По состоянию на 7 утра 23 февраля в зоне ООС было 96 обстрелов, из которых 81 с применением тяжелого вооружения. Оккупанты применяли РСЗО БМ-21 "Град", танки, минометы 120 и 82 мм калибров, пулеметы, гранатометы и стрелковое вооружение.
В результате обстрелов погиб один военный, один получил ранение, а пятеро — травмирования.
В феврале 2022 года погибло двое украинских военных в российско-украинской войне (по ссылке детали смерти, если они есть):
- Сергей Иващенко (26 лет) — погиб 16 февраля;
- Денис Кононенко (34 года) — погиб 19 февраля.
- Антон Сидоров (35 лет) — погиб 19 февраля;
- Игорь Демидчук — погиб 21 февраля;
- Александр Стельмах — погиб 21 февраля;
- Военнослужащий ВСУ — погиб 22 февраля.
Напомним, 21 февраля стали известны имена погибших. За сутки погибло двое бойцов из 95-й бригады ДШВ. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал призыв резервистов в особый период.