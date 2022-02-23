Під Новотроїцьким через обстріл окупантів загинув боєць 53 бригади

Окупанти обстрілювали населений пункт зі 122-мм артилерії та 120-мм мінометів. Для української армії це вже 6 загиблий у зоні ООС.

Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських військових під Новотроїцьким Волноваського району (Донецька область). У результаті загинув український боєць з 53 бригади. Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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"Ввечері 22 лютого біля селища Новотроїцьке Волноваського району під час обстрілу з боку незаконних збройних формувань загинув військовослужбовець в/ч А-0536 Збройних сил України Сливка", — написав Геращенко.

Код військової частини в/ч А-0536 – це 53- окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха. Як пише "Мілітарний", бригада підпорядковується оперативному командуванню "Схід". Пункт дислокації бригади Сєверодонецьк та Лисичанськ у Луганській області.

Ворог відкривав вогонь по Новотроїцькому із 122-мм артилерії, 120-мм та 82-мм мінометів та станкових протитанкових гранатометів.

Станом на 7 ранку 23 лютого в зоні ООС було 96 обстрілів, з яких 81 із застосуванням важкого озброєння. Окупанти застосовували РСЗВ БМ-21 "Град", танки, міномети 120 та 82 мм калібрів, кулемети, гранатомети та стрілецьке озброєння.

Внаслідок обстрілів загинув один військовий, один зазнав поранення, а п'ятеро — травмування.

У лютому 2022 року загинуло двоє українських військових у російсько-українській війні (за посиланням деталі смерті, якщо вони є):

Сергій Іващенко (26 років) – загинув 16 лютого; Денис Кононенко (34 роки) – загинув 19 лютого. Антон Сидоров (35 років) – загинув 19 лютого; Ігор Демидчук – загинув 21 лютого; Олександр Стельмах – загинув 21 лютого; Військовослужбовець ЗСУ загинув 22 лютого.

Нагадаємо, 21 лютого стали відомі імена загиблих. За добу загинуло двоє бійців із 95-ї бригади ДШВ. Президент України Володимир Зеленський анонсував заклик резервістів у особливий період.