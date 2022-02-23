Охрана тыла: полиция Украины отправит дополнительные силы в зону ООС (видео)

Еще 6 тысяч бойцов резерва сил спецназначения готовы оперативно отправится в любой регион в случае необходимости.

Полиция отправит в зону ООС дополнительные подразделения из-за эскалации обстановки на Донбассе. Об этом 23 февраля на брифинге сообщил замглавы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

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Он напомнил, что полиция уже вторую неделю работает в усиленном режиме по всей Украине.

"У нас полицейские в усиленном варианте несут службу (в зоне ООС). Часть полицейских входит в силы и средства Операции объединенных сил. Принято решение руководством Нацполиции усилить (полицейские подразделения в зоне ООС, — ред) дополнительными силами. Отдельно будет предоставлена ​​информация нашим СМИ о количестве и средствах, которые будут направлены в зону проведения ООС", — заявил Фацевич.

Дополнительные силы, сказал замглавы Нацполиции, отправятся на Донбасс до конца этой недели.

По словам Фацевича подразделения полиции, Нацгвардии, и силы спецназначения МВД будут обеспечивать безопасность тыла украинской армии.

Также, заявил Александр Фацевич, сейчас командование Нацполиции формируют резервы.

"Полиция готова обеспечить резерв сил спецназначения — около 6 тыс. полицейских, которые, если понадобится, будут направлены в те регионы, где в них будет необходимость", — сказал Фацевич.

Как ранее сообщал Фокус, 23 февраля, из-за эскалации Россией военной обстановки, в Украине начался призыв резервистов оперативного резерва первой очереди. Призваны будут резервисты в возрасте от 18 до 60 лет. Они должны будут самостоятельно явиться в свои воинские части или военкоматы после того, как получат повестку или телефонный звонок. Максимальный срок службы призванных резервистов — 1 год.

Напомним, 22 февраля вследствие вражеских обстрелов, погиб один украинский военный, шестеро были ранены. Боевики совершили 96 обстрелов по всей линии фронта, в том числе из тяжелой артиллерии, минометов, танков и систем "Град".