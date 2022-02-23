Рада в первом чтении поддержала законопроект о гражданском оружии: детали документа

Версия законопроекта, разработанная МВД, не предусматривает права граждан владеть и носить с собой оружие именно в целях самозащиты.

Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект №5708 "О праве на гражданское огнестрельное оружие". Об этом говорится на официальном сайте парламента.

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Нардепы поддержали инициативу, которая была разработана Министерством внутренних дел Украины. На рассмотрении в парламенте находилось два законопроекта о гражданском оружии — №5708 от МВД и №5708-1, инициатором которого является народный депутат от фракции "Голос" Андрей Шараскин.

Принципиальное отличие в них было только одно — инициатива профильного министерства не предусматривала право граждан владеть и носить оружие именно в целях самозащиты. МВД аргументировало это "неготовностью" украинцев получить право вооруженной самозащиты. Законопроект Шараскина, в свою очередь, давал право гражданам иметь и носить короткоствольное оружие в целях самозащиты.

Законопроект "О праве на гражданское огнестрельное оружие"

документ определяет понятие права собственности на гражданское огнестрельное оружие и общие основы гражданского обращения огнестрельного оружия (боеприпасов);

законопроект №5708 предписывает создание и ведение Единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия, определяет полномочия субъектов реестра;

вводит классификацию гражданского огнестрельного оружия и определяет понятие свободных от оружия зон;

определяет права и обязанности владельцев гражданского огнестрельного оружия; предусматривает случаи ограничения этих прав;

предусматривает случаи использования гражданского огнестрельного оружия для самозащиты;

определяет условия и порядок получения гражданами Украины и юридическими лицами документов о праве собственности на гражданское огнестрельное оружие;

определяет порядок страхования гражданской ответственности владельцев гражданского огнестрельного оружия;

определяет порядок государственного контроля в сфере обращения гражданского огнестрельного оружия.

Кроме того, законопроект №5708, одобренный Радой в первом чтении, предусматривает разработку процедуры выдачи медицинского заключения об отсутствии противопоказаний, которое необходимо для получения документа на гражданское огнестрельное оружие. Для этого соавторы планируют создать специальную электронную информационно-справочную систему.

Также законопроект №5708 "О праве на гражданское огнестрельное оружие", который был поддержан народными депутатами, определяет основы владения и пользования оружием иностранцами и лицами без гражданства на территории Украины. Документ определяет и правила временного ввоза-вывоза гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов в нашу страну.

Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Алексей Резников высказался за право граждан на короткоствольное оружие. По мнению главы Минобороны, населению необходимо разрешить только право на хранение пистолетов. А ношение "короткоствола" лучше оставить под запретом.

Отметим, что глава МВД Денис Монастырский анонсировал запуск электронного реестра оружия в Украине. По его словам, система заработает уже весной 2022 года, а нововведение позволит снизить риск коррупции в сфере контроля за оборотом огнестрелов.