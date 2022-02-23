Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про цивільну зброю: деталі документа

Версія законопроєкту, розроблена МВС, не передбачає права громадян володіти та носити із собою зброю саме з метою самозахисту.

Верховна Рада в першому читанні схвалила законопроєкт №5708 "Про право на цивільну вогнепальну зброю". Про це йдеться на офіційному вебсайті парламенту.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Нардепи підтримали ініціативу, розроблену Міністерством внутрішніх справ України. На розгляді в парламенті було два законопроєкти про цивільну зброю — №5708 від МВС та №5708-1, ініціатором якого є народний депутат від фракції "Голос" Андрій Шараскін.

Принципова відмінність у них була лише одна — ініціатива профільного міністерства не передбачала право громадян володіти та носити зброю саме з метою самозахисту. МВС аргументувало це "неготовністю" українців здобути право озброєного самозахисту. Законопроєкт Шараскіна, у свою чергу, давав право громадянам мати та носити короткоствольну зброю з метою самозахисту.

Законопроєкт "Про право на цивільну вогнепальну зброю"

документ визначає поняття права власності на цивільну вогнепальну зброю та загальні засади цивільного обігу вогнепальної зброї (боєприпасів);

законопроєкт №5708 наказує створення та ведення Єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї, визначає повноваження суб'єктів реєстру;

запроваджує класифікацію цивільної вогнепальної зброї та визначає поняття вільних від зброї зон;

визначає права та обов'язки власників цивільної вогнепальної зброї; передбачає випадки обмеження цих прав;

передбачає випадки використання цивільної вогнепальної зброї для самозахисту;

визначає умови та порядок отримання громадянами України та юридичними особами документів про право власності на цивільну вогнепальну зброю;

визначає порядок страхування цивільної відповідальності власників цивільної вогнепальної зброї;

визначає порядок державного контролю у сфері обігу цивільної вогнепальної зброї.

Крім того, законопроєкт №5708, схвалений Радою у першому читанні, передбачає розробку процедури видачі медичного висновку про відсутність протипоказань, яка потрібна для отримання документа на цивільну вогнепальну зброю. Для цього співавтори планують створити спеціальну електронну інформаційно-довідкову систему.

Також законопроєкт №5708 "Про право на цивільну вогнепальну зброю", який був підтриманий народними депутатами, визначає засади володіння та користування зброєю іноземцями та особами без громадянства на території України. Документ визначає і правила тимчасового ввезення-вивезення цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до нашої країни.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони України Олексій Резніков висловився за право громадян на короткоствольну зброю. На думку голови Міноборони, населенню необхідно дозволити лише право на зберігання пістолетів. А носіння "короткоствола" краще лишити під забороною.

Зазначимо, що голова МВС Денис Монастирський анонсував запуск електронного реєстру зброї в Україні. За його словами, система почне працювати вже навесні 2022 року, а нововведення дозволить знизити ризик корупції у сфері контролю за обігом вогнестрілів.