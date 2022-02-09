В МИД России назвали условия для деэскалации ситуации на границе с Украиной (видео)

По словам представительницы ведомства Марии Захаровой, Украина должна вернуть все полученное вооружение от стран Запада и восстановить внеблоковый статус в НАТО.

Для быстрого достижения деэскалации конфликта в Украине нужно прекратить поставки оружия от стран Запада, отозвать военных инструкторов из территории страны и прекратить совместные учения военных сил Украины и армии НАТО. Кроме того, Украина должна начать выполнять Минские соглашения и прекратить политику "Открытых дверей". Об этом заявила представительница МИД России Мария Захарова.

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"Мы убеждены, что добиться деэскалации ситуации вокруг Украины можно очень быстро: для этого надо прекратить поставки Украине вооружений, отозвать с ее территории западных военных советников, инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО, а также вывести все ранее поставленные Киеву вооружения за пределы украинской территории", — сказала Захарова

Мария Захарова считает, что Украина должна вернуть все полученное вооружение от стран Запада. Кроме того, страна должна вернуться к внеблоковому статусу. К тому же, войну в Украине она назвала "внутриукраинским" конфликтом.

"Если говорить о региональной безопасности в широком контексте, то для ее укрепления НАТО следует, помимо прочего, объявить об отказе от политики "открытых дверей". Киев в свою очередь должен вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, который был провозглашен декларацией о суверенитете Украины от 16.07.1990 года", — добавила представительница российского МИД.

Мария Захарова также вспомнила об украинских военных учениях на всей территории Украины "Заметіль-22" и заявила, что надеется, что они закончатся "не как у Пушкина". Она заявила, что во время этих учений будут отрабатываться боевые применения британских противотанковых ракетных комплексов Next Generation Light Anti-tank Weapon, американских Javelin, а также турецких беспилотников Bayraktar.

Напомним, в Украине начались учения вооруженных сил Украины "Заметіль-22". Военные будут отрабатывать маневры управления украинскими войсками во время боевых действий. Главной целью учений в генштабе ВСУ назвали приобретение и наращивание оперативных возможностей органов военного управления, военных частей и ВСУ.

Ранее СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон сделал Путину предложения по вопросу Украины, которое несогласованное с НАТО. По информации журналистов, одним из предложений Путину было закрепление Украиной нейтрального статуса.