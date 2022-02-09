В МЗС Росії назвали умови для деескалації ситуації на кордоні з Україною (відео)

За словами представниці відомства Марії Захарової, Україна має повернути все отримане озброєння від країн Заходу та відновити позаблоковий статус у НАТО.

Для швидкого досягнення деескалації конфлікту в Україні потрібно припинити постачання зброї від країн Заходу, відкликати військових інструкторів із території країни та припинити спільне навчання військових сил України й армії НАТО. Крім того, Україна має почати виконувати Мінські угоди та припинити політику "Відкритих дверей". Про це заявила представниця МЗС Росії Марія Захарова.

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"Ми переконані, що досягти деескалації ситуації навколо України можна дуже швидко: для цього треба припинити постачання Україні озброєнь, відкликати з її території західних військових радників, інструкторів, припинити спільні навчання ЗСУ та країн НАТО, а також вивести все раніше поставлене Києву озброєння за межі української території", — сказала Захарова.

Марія Захарова вважає, що Україна має повернути все одержане озброєння від країн Заходу. Крім того, країна має повернутись до позаблокового статусу. До того ж війну в Україні вона назвала "внутрішньоукраїнським" конфліктом.

Якщо говорити про регіональну безпеку в широкому контексті, то для її зміцнення НАТО слід також оголосити про відмову від політики "відкритих дверей". Київ, зі свого боку, має повернутися до нейтрального позаблокового статусу, який був проголошений декларацією про суверенітет України від 16.07.1990 року", — додала представниця російського МЗС.

Марія Захарова також згадала про українські військові навчання на всій території України "Заметіль-22" та заявила, що сподівається, що вони закінчаться "не як у Пушкіна". Вона заявила, що під час цих навчань будуть відпрацьовуватись бойові застосування британських протитанкових ракетних комплексів Next Generation Light Anti-tank Weapon, американських Javelin, а також турецьких безпілотників Bayraktar.

Нагадаємо, в Україні розпочалися навчання збройних сил України "Заметіль-22". Військові відпрацьовуватимуть маневри управління українськими військами під час бойових дій. Головною метою навчань у генштабі ЗСУ назвали здобуття і нарощування оперативних можливостей органів військового управління, військових частин і ЗСУ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент Франції Емманюель Макрон зробив Путіну пропозиції щодо питання України, яке не узгоджене з НАТО. За інформацією журналістів, однією із пропозицій Путіну було закріплення Україною нейтрального статусу.