"Ходять із каністрами і намагаються купити пальне". Росіяни під Конотопом грабують продуктові магазини

Російські загарбники в Конотопському районі залишилися без провізії та палива. Окупанти грабують продуктові магазини та намагаються купити пальне, зафіксували близько 40 одиниць спаленої російської техніки.

Російські загарбники в Конотопському районі залишилися без провізії та палива. Окупанти вимагають у місцевих жителів їжу, а також займаються мародерством. Про це в офіційній заяві на сторінці у Facebook розповіла пресслужба Сухопутного війська Збройних сил України.

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"Після важких боїв і значних втрат рашистські окупанти зупинилися біля Конотопа. У них проблема з пальним і постачанням. Танкісти ходять з каністрами й намагаються купити пальне. Солдати окупаційних військ вимагають їжу в місцевого населення. Зафіксували випадки мародерства торгових закладів", — йдеться в повідомленні.

На околицях міста Конотоп знаходиться близько 40 одиниць спаленої російської техніки.

У коментарях до посту українці дали власні рекомендації щодо того, як і чим "пригощати окупантів".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що Херсон залишився українським. Миколаїв бомбили вночі 26 лютого, а в Одесі трапляються авіаудари, ворог веде розвідку дронами.

26 лютого президент України звернувся до українців із проханням не вірити фейкам: гарант не закликає скласти зброю та евакуюватися. Мер столиці Кличко розповів, що Київ під контролем ЗСУ, але по місту діють диверсійні групи.