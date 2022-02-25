"Мы все тут": Зеленский обратился к украинцам из-под стен Офиса президента (видео)

Вместе с президентом под зданием ОП находились Арахмия, Ермак, Шмыгаль и Подоляк. Работа по освобождению продолжается.

Несмотря на слухи в социальных сетях, Президент Украины находится в Киеве и продолжает информировать украинцев. Об этом вечером 25 февраля сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей официальной странице в Facebоok.

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"Всем добрый вечер. Лидер фракции Давид Арахмия — тут, руководитель Офиса президента Андрей Ермак — тут, премьер-министр Украина Денис Шмыгаль — тут, советник президента Михаил Подоляк — тут, президент Украины Владимир Зеленский — тут. Наши военные и граждане — тут. Все мы — тут. Защищаем нашу независимость и наше государство, так будет и дальше. Слава нашим защитникам и защитницам, Слава Украине", — сказал украинский гарант.

[ + – ] Обращение Зеленского к украинцам 25 февраля

25 февраля премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Зеленский находится в защищенном убежище. Он рассказал об этом, комментируя свою попытку созвониться с президентом Украины.

25 февраля президент России Владимир Путин в своем обращении заявил, что "В Украине воюют неонацисты и бандеровцы. Путин назвал украинскую власть "шайкой наркоманов, которая засела в Киеве". Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров, чтобы остановить войну в Украине, а пресс-секретарь президент РФ заявил, что Россия согласна на переговоры.

Также стало известно, что Комитет министров Совета Европы приостановил участие России в организации из-за военного нападения страны на Украину.