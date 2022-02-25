Совет Европы приостановил членство РФ в Комитете министров и ПАСЕ

Такое решение было принято из-за военного нападения России на Украину. Решение немедленно вступило в силу.

Комитет министров Совета Европы 25 февраля приостановил участие России в организации из-за военного нападения страны на Украину. Об этом 25 февраля заявили в официальном пресс-релизе СЕ.

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"Комитет министров в соответствии с Уставом Совета Европы принял решение приостановить право Российской Федерации на представительство в Комитете министров и Парламентской ассамблее с немедленным вступлением в силу. Решение было принято вследствие вооруженного нападения РФ на Украину", — идется в сообщении.

Такое решение означает, что Российская Федерация остается членом Совета и участником соответствующих конвенций. Судья, избранный в Европейский суд по правам человека от Российской Федерации, также остается членом Суда, а жалобы, поданные против Российской Федерации, будут по-прежнему рассматриваться, и Суд будет выносить по ним решения.

25 февраля стало известно, что Евросоюз заморозит активы президента России Путина и главы МИД РФ Лаврова. Президент Украины Владимир Зеленский призвал отключить Россию от системы платежей SWIFT.

Ранее опрошенные Фокусом эксперты подвергают сомнению эффективность санкций наложенных на Россию. По их мнению, Москва давно к ним готовилась.