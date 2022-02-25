ЕС заморозит активы Путина и Лаврова, — Financial Times

Вместе с тем Президенту РФ и его главе МИД не планируют запретить въезд в Евросоюз, чтобы оставить место для дипломатии.

ЕС готовится заморозить европейские активы Президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в рамках нового пакета санкций. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четыре источника, которые "знакомы с этим вопросом".

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Министры иностранных дел ЕС планируют утвердить эти санкции 25 февраля. Также ряд мер, в ответ на агрессию РФ против Украины, в этот день планируют ввести против некоторых российских банков и промышленности.

По данным источников FT, Путину и Лаврову не запретят посещать Евросоюз. По плану властей ЕС, это должно подчеркнуть готовность Евросоюза оставить открытыми "символические дипломатические возможности".

Отметим, что 25 февраля Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейские страны отключить Россию от SWIFT и ввести против нее нефтяное эмбарго. По мнению украинского лидера, эти меры способны остановить российскую агессию против Украины.

Как ранее сообщал Фокус, страны ЕС разделились во мнениях относительно ужесточения экономических санкций против России после начала полномасштабного вторжения в Украину. Некоторые члены Евросоюза государств высказываются против отключения России от международной межбанковской системы SWIFT. По Данным CNN, такие страны как Польша, Эстония, Латвия, Литва выступают за то, чтобы в новый пакет антироссийских санкций был включен пункт об отключении РФ от SWIFT. В то время как Германия, Италия, Венгрия и Кипр против такого шага.

Напомним, опрошенные Фокусом эксперты подвергают сомнению эффективность санкций наложенных на Россию. По их мнению, Москва давно к ним готовилась.