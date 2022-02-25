ЄС заморозить активи Путіна та Лаврова, — Financial Times

Водночас Президенту РФ та його голові МЗС не планують заборонити в'їзд до Євросоюзу, щоб залишити місце для дипломатії.

ЄС готується заморозити європейські активи Президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова у межах нового пакету санкцій. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на чотири джерела, які "знайомі з цим питанням".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Міністри закордонних справ ЄС планують затвердити ці санкції 25 лютого. Також низка заходів, у відповідь на агресію РФ проти України, цього дня планують запровадити проти деяких російських банків та промисловості.

За даними джерел FT, Путіну та Лаврову не заборонять відвідувати Євросоюз. За планом влади ЄС, це має наголосити на готовності Євросоюзу залишити відкритими "символічні дипломатичні можливості".

Зазначимо, що 25 лютого Президент України Володимир Зеленський закликав європейські країни відключити Росію від SWIFT та запровадити проти неї нафтове ембарго. На думку українського лідера, ці заходи здатні зупинити російську агресію проти України.

Як раніше повідомляв Фокус, країни ЄС розділилися в думці щодо посилення економічних санкцій проти Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Деякі члени Євросоюзу держав висловлюються проти відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT. За даними CNN, такі країни як Польща, Естонія, Латвія, Литва виступають за те, щоб до нового пакету антиросійських санкцій було включено пункт про відключення РФ від SWIFT. У той час як Німеччина, Італія, Угорщина та Кіпр проти такого кроку.

Нагадаємо, опитані Фокусом експерти ставлять під сумнів ефективність санкцій, накладених на Росію. На їхню думку, Москва давно до них готувалася.