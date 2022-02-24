Страны ЕС не пришли к согласию относительно отключения России от системы SWIFT, — CNN

Как сообщил конфиденциальный источник телеканала, на данный момент вопрос об отключении РФ от межбанковской системы SWIFT решается, но есть вероятность, что "экономические интересы" стран ЕС победят.

Страны Евросоюза разделились во мнениях относительно ужесточения экономических санкций против России после начала вооруженного вторжения в Украину. Часть государств высказалась против отключения России от международной межбанковской системы SWIFT. Об этом сообщает телеканал CNN.

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Отмечается, что страны ЕС пока не пришли к согласию в отношении санкций против России. Такие страны как Польша, Эстония, Латвия, Литва выступают за то, чтобы в пакет санкций был включен пункт об отключении РФ от системы SWIFT. В то время как Германия, Италия, Венгрия и Кипр выступили против такого шага, сообщили источники CNN.

По данным некоего высокопоставленного чиновника из ЕС, в настоящее время идет обсуждение этого вопроса. Он сообщил журналистам телеканал, что существует вероятность того, что "экономические интересы победят в споре, и Брюссель не отключит Россию от системы SWIFT".

Напомним, что 22 февраля депутаты Верховной Рады проголосовала за постановление, в котором звучит призыв к международному сообществу об отключении России от системы SWIFT. Постановление поддержали 336 нардепов.

Как сообщило издание Handelsblatt, вместо отключения России от системы Swift Запад готовил адресные экономические санкции против российских банков. Предполагалось, что данная мера не рассматривалась США и странами ЕС, как последнее средство по удержанию РФ от военного вторжения в Украину.