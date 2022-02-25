Рада Європи призупинила членство РФ у Комітеті міністрів та ПАРЄ

Таке рішення було ухвалено через військовий напад Росії на Україну. Рішення негайно набуло чинності.

Комітет міністрів Ради Європи 25 лютого призупинив участь Росії в організації через військовий напад країни на Україну. Про це 25 лютого заявили в офіційному пресрелізі РЄ.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Комітет міністрів відповідно до Статуту Ради Європи ухвалив рішення призупинити право Російської Федерації на представництво в Комітеті міністрів та Парламентській асамблеї з негайним набуттям чинності. Рішення було прийнято внаслідок збройного нападу РФ на Україну", — йдеться в повідомленні.

Таке рішення означає, що Російська Федерація залишається членом Ради та учасником відповідних конвенцій. Суддя, обраний до Європейського суду з прав людини від Російської Федерації, також залишається членом Суду, а скарги, подані проти Російської Федерації, як і раніше, розглядатимуться, і Суд виноситиме за ними рішення.

25 лютого стало відомо, що Євросоюз заморозить активи президента Росії Путіна та голови МЗС РФ Лаврова. Президент України Володимир Зеленський закликав відключити Росію від системи платежів SWIFT.

Раніше опитані Фокусом експерти ставлять під сумнів ефективність санкцій, накладених на Росію. На їхню думку, Москва давно до них готувалася.