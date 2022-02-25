"В Украине воюют неонацисты, а наркоманы в Киеве взяла в заложники весь народ" - Путин (видео)

Президент России назвал представителей власти в Украине "шайкой наркоманов". Также он заявил, что "неонацисты и бандеровцы выставляют тяжелое вооружение в центре Киева и Харькова".

25 февраля президент страны-агрессора Путин обсудил войну в Украине с членами Совета безопасности. Очередное выступление 25 февраля опубликовало СМИ правительства РФ РИА-новости.

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Путин обвинил украинскую власть в том, что она держит в заложниках весь народ. Президент РФ заявил, что украинская сторона действует так же, "как и террористы во всем мире" и прикрывается людьми, чтобы "обвинить Россию в жертвах среди мирного населения".

Он также призвал украинцев брать власть в свои руки и заявил, что "нам с вами будет легче договориться". Путин назвал украинскую власть "шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве".

Основные тезисы выступления Путина:

Боевые столкновения российской армии происходят не с регулярными частями ВСУ, "а с националистическими формированиями, которые несут прямую ответственность за геноцид на Донбассе и кровь мирных граждан народных республик".

Националисты внедрились в состав регулярных частей "и не только подстрекают их к оказанию вооруженного сопротивления, но также играют роль заградительных отрядов".

"Бандеровцы и неонацисты выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах крупных городов, включая Киев и Харьков. Путин заявил, что таким образом "они пытаются вызвать ответный огонь российских ударных комплексов по жилым кварталам".

Из-за нападения России на Украину Евросоюз готовится заморозить европейские активы Президента России Путина и министра иностранных дел РФ Лаврова. 25 февраля папа римский лично пришел в российское посольство, чтобы обсудить войну в Украине, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна небо для российских самолетов.

Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров, чтобы остановить войну в Украине, а пресс-секретарь президент РФ заявил, что Россия согласна на переговоры.