"В Україні воюють неонацисти, а наркомани в Києві взяли в заручники весь народ" — Путін (відео)

Президент Росії назвав представників влади в Україні "зграєю наркоманів". Також він заявив, що "неонацисти та бандерівці виставляють тяжке озброєння у центрі Києва та Харкова".

25 лютого президент країни-агресора Путін обговорив війну в Україні із членами Ради безпеки. Черговий виступ 25 лютого опублікував ЗМІ уряду РФ РІА-новини.

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Путін звинуватив українську владу в тому, що вона тримає у заручниках увесь народ. Президент РФ заявив, що українська сторона діє так само, як і терористи у всьому світі і прикривається людьми, щоб звинуватити Росію в жертвах серед мирного населення.

Він також закликав українців брати владу у свої руки та заявив, що "нам з вами буде легше домовитися". Путін назвав українську владу "зграєю наркоманів та неонацистів, яка засіла в Києві".

Основні тези виступу Путіна:

Бойові зіткнення російської армії відбуваються не з регулярними частинами ЗСУ, "а з націоналістичними формуваннями, які несуть пряму відповідальність за геноцид на Донбасі та кров мирних громадян народних республік".

Націоналісти впровадилися до складу регулярних елементів "і як підбурюють їх до надання збройного опору, але й відіграють роль загороджувальних загонів".

"Бандерівці та неонацисти виставляють важке озброєння, зокрема системи залпового вогню, прямо в центральних районах великих міст, включаючи Київ та Харків. Путін заявив, що таким чином "вони намагаються викликати вогонь у відповідь російських ударних комплексів по житлових кварталах".

Через напад Росії на Україну Євросоюз готується заморозити європейські активи президента Росії Путіна та міністра закордонних справ РФ Лаврова. 25 лютого Папа римський особисто прийшов до російського посольства, щоб обговорити війну в Україні, а прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна закриє небо для російських літаків.

Зеленський запропонував Путіну сісти за стіл переговорів, щоб зупинити війну в Україні, а прессекретар президента РФ заявив, що Росія згодна на переговори.