Польща закриє небо для російських літаків, — Моравецький

У свою чергу заступник голови МЗС Польщі Марчін Пжидач додав, що його країна підтримала відключення Росії від системи SWIFT, проте не всі партнери готові на такий крок.

Російські авіакомпанії не зможуть літати в небі над Польщею, яка закриває від них свій повітряний простір.

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Про це заявив 25 лютого прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у своєму Twitter.

"Я доручив підготувати ухвалу, яка призведе до закриття повітряного простору над Польщею для російських авіакомпаній", — написав Моравецький у своєму мікроблозі.

EADaily уточнює, що перельоти до області Калінінграда здійснюються через територію Литви та Латвію (Польща не входить до коридору).

Нагадаємо, Національний банк Польщі виділить Національному банку України (НБУ) майже 1 мільярд доларів на умовах валютного свопу через вторгнення РФ.

Ще повідомлялося, що єврокомісар із внутрішніх справ Йлва Йоганссон повідомила: ЄС займеться питанням надання притулку українцям. Особливо йдеться про Польщу.