Українці зможуть отримати притулок у ЄС, якщо ситуація погіршиться, — єврокомісарка

У ЄС заявили, що будуть солідарні з українськими біженцями в разі погіршення ситуації.

Євросоюз готовий до припливу біженців з України, чого варто чекати через російську агресію. Про це повідомила єврокомісарка з внутрішніх справ Йлва Йоганссон, пише Euronews.

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За її словами, дії глави Кремля Володимира Путіна щодо України передбачити складно, але в ЄС "мають бути готові до початку масового припливу біженців з України".

Передбачається, що спочатку народ проситиме притулку в країнах, що межують з Україною, зокрема, у Польщі.

Йоганссон вважає, що резервні плани Польщі є досить надійними, хоча складно передбачити, як усе складеться.

"Ми запросимо підтримку в агенції у справах біженців ЄС при обробці заявок на отримання притулку, підтримку [агенції Європейського союзу з безпеки зовнішніх кордонів] Frontex при реєстрації [людей] та адмініструванні кордонів, а також підтримку Європолу", — повідомила єврокомісарка з внутрішніх справ.

Нагадаємо, РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну приблизно після п'ятої ранку 24 лютого. Зокрема, було завдано авіаударів по об'єктах у Київській області.

У Міноборони України повідомили, що знищили кілька одиниць авіації ворога та танки.