Украинцы смогут получить убежище в ЕС, если ситуация усугубится, - еврокомиссар

В ЕС заявили, что будут солидарны с украинскими беженцами в случае ухудшения ситуации.

Евросоюз готов к притоку беженцев из Украины, чего стоить ждать из-за российской агрессии. Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, пишет Euronews.

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По ее словам, действия главы Кремля Владимира Путина касаемо Украины предвидеть сложно, но в ЕС "должны быть готовы к началу массового притока беженцев из Украины".

Предполагается, что изначально народ будет просить убежища в граничащих с Украиной странах, в частности, в Польши.

Йоханссон считает, что резервные планы Польши довольно надежные, хотя сложно предвидеть, как все сложится.

"Мы запросим поддержку у агентства по делам беженцев ЕС при обработке заявок на получение убежища, поддержку [агентства Европейского союза по безопасности внешних границ] Frontex при регистрации [людей] и администрировании границ, а также поддержку Европола", — сообщила еврокомиссар по внутренним делам.

Напомним, РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину примерно после пяти утра 24 февраля. В частности, были нанесены авиаудары по объектам в Киевской области.

В Минобороны Украины сообщили, что уничтожили несколько единиц авиаци врага и танки.