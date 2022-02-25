Польша закроет небо для российских самолетов, - Моравецкий

В свою очередь замглавы МИД Польши Марчин Пжидач добавил, что его страна поддержала отключение России от системы SWIFT, однако не все партнеры готовы на такой шаг.

Российские авиакомпании не смогут летать в небе над Польшей, которая закрывает от них свое воздушное пространство.

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Об этом заявил 25 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своем Twitter.

"Я поручил подготовить постановление, которое приведет к закрытию воздушного пространства над Польшей для российских авиакомпаний", — написал Моравецкий в своем микроблоге.

EADaily уточняет, что перелеты в Калининградскую область осуществляются через территорию Литвы и Латвию (Польша не входит в коридор).

Напомним, Национальный банк Польши выделит Национальному банку Украины (НБУ) почти 1 миллиард долларов на условиях валютного свопа из-за вторжения РФ.

Еще сообщалось, что еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщила: ЕС займется вопросом предоставления убежища украинцам. Особенно речь идет о Польше.