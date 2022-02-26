Третий день войны. Российские оккупанты продолжают наступать, но безуспешно, — Генштаб ВСУ

Российские войска продолжают наступление на выбранных направлениях, но основные удары сосредоточены на Полесском, Северском, Слобожанском и Таврийском операционных районах.

В заявлении пресс-службы Генерального штаба ВСУ в Facebook, говорится, что основной целью российских захватчиков остается окружение и блокирование Киева.

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Однако российские войска потеряли быстрый темп наступления и ожидают введения дополнительных подразделений. Кроме того, они остановились, чтобы пополнить запасы.

На Полесском направлении украинские войска остановили до 7 батальонных тактических групп врага в районах Бучи и Вышгорода. Россияне частично потеряли боеспособность и пытаются перегруппироваться.

Оккупанты пытались высадить десант в районе Томиловки и на аэродроме в Василькове. Весь десант был уничтожен нашими военными.

Фото: Скриншот

Чтобы заблокировать Киев с северо-востока, на Северщине наступает до 14 батальонной тактических групп россиян. Их продвижение остановили украинские войска в районе Нежина. Также наступление врага остановлено в районе Сум, Прилук и Киева. На этом направлении у оккупантов резервов уже не осталось.

Фото: Скриншот

12 батальонных тактических групп удалось остановить на Слобожанщине перед Ахтыркой и в районе Богодухова, Дергачева и Печенегова.

Фото: Скриншот

На юге Украины враг продолжает наступление.

ВВС Украины отбивают воздушные удары противника. В течение последних суток украинская авиация осуществила 34 вылета, чтобы поразить скопления живой силы и техники российских оккупантов в районе станции Городня Черниговской области и возле автомобильного моста в районе Херсона.

У российских войск нет никаких успехов ни на одном направлении наступления.

Напоминаем, что Украина обратилась к Красному Кресту с просьбой вывезти тела российских солдат обратно в РФ. Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратилась в Красный крест с просьбой помочь отправить трупы в Россию, сообщив, что на нашей земле остались тела тысяч российских солдат.

Фокус также писал о том, что оккупанты под Конотопом грабят продуктовые магазины. Российские захватчики остались без провизии и топлива.

Утром, 26 февраля, мэр Львова сообщил, что российский десант высадился в районе города Броды. Но СБУ опровергла эту информацию.