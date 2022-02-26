Российский десант высадился возле Львова. СБУ опровергает эту информацию

В районе города Броды во Львовской области в 9 утра высадилась группа российских военных, но атаку отбили наши войска.Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой, но СБУ опровергла это заявление.

О высадке российского десанта на своей странице в Facebook написал мэр Львова Андрей Садовой. По его словам, после неудавшейся атаки оккупанты отступили в лес.

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Садовый сообщил, что сегодня, 26 февраля, в 9 утра в районе города Броды на 3 вертолетах прилетел российский десант. Осуществили высадку примерно 60 бойцов армии РФ.

"Сейчас захватчики отступают в сторону леса в район Левятина. Вооруженные силы дают достойный отпор оккупанту! Держим ситуацию на контроле", — написал Садовой.

[ + – ] Сообщение Андрея Садового о высадке десанта

Информационное агентство УНИАН разместило в своем Telegram-канале видео, на котором наши военные расстреливают группу — по данным агентства, российских захватчиков.

[ + – ] Сообщение УНИАН о высадке десанта

Однако пресс-служба СБУ вскоре после этого сообщила, что информация о высадке десанта в районе города Броды не соответствует действительности. В сообщении СБУ утверждается, что работала украинская авиация. Кто был объектом стрельбы в данном случае, остается под вопросом.

[ + – ] Сообщение СБУ с опровержением

Напомним, видео, в котором украинский самолет сбивает российский Су-35, оказалось фейком. Об этом сообщила команда по проверке фактов агентства Reuters. Оказывается видео было взято из компьютерной игры Digital Combat Simulator — "из уважения" к украинскому пилоту, известному как "Призрак Киева".

Также Фокус писал о том, какая ситуация сложилась на утро 26 февраля в городах Николаев, Херсон и Одесса. Все эти города контролирует Украина, хотя оккупанты и пытались захватить Херсон и Николаев.

Киевское метро перешло в режим укрытия и не будет возить пассажиров. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.