Російський десант висадився біля Львова. СБУ заперечує цю інформацію
У районі міста Броди у Львівській області о 9-й ранку висадилася група російських військових, але атаку відбили наші війська. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, але СБУ спростувала цю заяву.
Про висадку російського десанту на своїй сторінці у Facebook написав мер Львова Андрій Садовий. За його словами, після невдалої атаки окупанти відступили до лісу.
Садовий повідомив, що сьогодні, 26 лютого, о 9-й ранку в районі міста Броди на 3 вертольотах прилетів російський десант. Висадилися приблизно 60 бійців армії РФ.
"Зараз загарбники відступають у бік лісу в район Лев'ятина. Збройні сили дають гідну відсіч окупанту! Тримаємо ситуацію на контролі", — написав Садовий.
Інформаційне агентство УНІАН розмістило у своєму Telegram-каналі відео, на якому наші військові розстрілюють групу, за даними агентства, російських загарбників.
Проте пресслужба СБУ невдовзі після цього повідомила, що інформація про висадку десанту в районі міста Броди не відповідає дійсності. В повідомленні СБУ стверджують, що працювала українська авіація. Хто був об'єктом стрілянини в цьому випадку, залишається під питанням.
Нагадаємо, відео, в якому український літак збиває російський Су-35, виявилося фейком. Про це повідомила команда із перевірки фактів агентства Reuters. Виявляється, відео взяли з комп'ютерної гри Digital Combat Simulator — "з поваги" до українського пілота, відомого як "Привид Києва".
Також Фокус писав про те, яка ситуація склалася на ранок 26 лютого в містах Миколаїв, Херсон та Одеса. Усі ці міста контролює Україна, хоча окупанти й намагалися захопити Херсон та Миколаїв.
Київське метро перейшло в режим укриття і не возитиме пасажирів. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.