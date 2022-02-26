Російський десант висадився біля Львова. СБУ заперечує цю інформацію

У районі міста Броди у Львівській області о 9-й ранку висадилася група російських військових, але атаку відбили наші війська. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, але СБУ спростувала цю заяву.

Про висадку російського десанту на своїй сторінці у Facebook написав мер Львова Андрій Садовий. За його словами, після невдалої атаки окупанти відступили до лісу.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Садовий повідомив, що сьогодні, 26 лютого, о 9-й ранку в районі міста Броди на 3 вертольотах прилетів російський десант. Висадилися приблизно 60 бійців армії РФ.

"Зараз загарбники відступають у бік лісу в район Лев'ятина. Збройні сили дають гідну відсіч окупанту! Тримаємо ситуацію на контролі", — написав Садовий.

[ + – ] Повідомлення Андрія Садового про висадку десанту

Інформаційне агентство УНІАН розмістило у своєму Telegram-каналі відео, на якому наші військові розстрілюють групу, за даними агентства, російських загарбників.

[ + – ] Повідомлення УНІАН про висадку десанту

Проте пресслужба СБУ невдовзі після цього повідомила, що інформація про висадку десанту в районі міста Броди не відповідає дійсності. В повідомленні СБУ стверджують, що працювала українська авіація. Хто був об'єктом стрілянини в цьому випадку, залишається під питанням.

[ + – ] Повідомлення СБУ із спростуванням

Нагадаємо, відео, в якому український літак збиває російський Су-35, виявилося фейком. Про це повідомила команда із перевірки фактів агентства Reuters. Виявляється, відео взяли з комп'ютерної гри Digital Combat Simulator — "з поваги" до українського пілота, відомого як "Привид Києва".

Також Фокус писав про те, яка ситуація склалася на ранок 26 лютого в містах Миколаїв, Херсон та Одеса. Усі ці міста контролює Україна, хоча окупанти й намагалися захопити Херсон та Миколаїв.

Київське метро перейшло в режим укриття і не возитиме пасажирів. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.