Відео, в якому український літак збиває російський Су-35, фейк — Reuters

Розробник підтвердив Reuters, що відео взяли із комп'ютерної гри Digital Combat Simulator.

Як повідомляв Фокус, у Харківській області стався повітряний бій між українським Міг-29 та російським Су-35. Відео бою активно почали розповсюджувати в Мережі. На ньому видно, як український пілот ракетою вражає російську мету. Нагадуємо, що цю перемогу записали на рахунок пілота, якого назвали "Привид Києва" і на рахунку якого вже 6 збитих російських літаків.

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Проте команда з перевірки фактів агентства Reuters повідомила, що це відео взяли з комп'ютерної гри Digital Combat Simulator. Це безплатна гра, яку розробила Eagle Dynamics. Матіас Техманскі, представник Eagle Dynamics, підтвердив Reuters, що кадри, які розповсюджують в соціальних мережах, належать DCS.

"Ми не несемо відповідальності за поширення і не схвалюємо такий контент", — каже Техманські.

Reuters пише, що відео розмістили в YouTube 25 лютого. В описі відео уточнюють, що кадри взяті "з DCS" і вони "зроблені з поваги до "Привида Києва"".

Для порівняння ви можете побачити, як виглядає сама гра Digital Combat Simulator.

Нагадуємо, українські ППО збили 14-й літак супротивника. Водночас у Міноборони Росії заявили, що жодних втрат Збройні сили РФ під час наступу на Україну не зазнали, пише Газета.ru.