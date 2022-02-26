Українські ППО збили 14-й літак супротивника. Під Васильковим продовжується важкий бій

Командування Повітряних Сил України підтвердило інформацію про збитий російський транспортний літак.

"О пів на першу ночі, 26 лютого, винищувач Су-27 Повітряних Сил ЗС України успішно атакував військово-транспортний літак Іл-76 МД російських окупаційних військ і знищив ворога!.. Слава українським пілотам!" — повідомляє командування.

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Військові також повідомляють, що продовжуються важкі бої біля міста Васильків на Київщині, де російська армія готується висадити повітряний десант.

Згідно з ранковим зведенням Генштабу ЗСУ, орієнтовні втрати противника такі: літаки — 14 од., вертольоти — 8 од., танки — 102 од., ББМ — 536 од., гармати — 15 од., ЗРК Бук — 1 од.

"Ворог розпочав передислокацію резервних підрозділів у прикордонні з Україною райони та продовжує завдавати авіаційних ударів по аеродромах, угрупованнях військ ЗС України на Сході України та в північній частині Київської області. Здійснено поодинокі авіаційні удари в районах (міст) Суми, Полтава, Маріуполь. З Чорного моря ворог випустив крилаті ракети морського базування Калібр на територію України", — йдеться в оперативному зведенні Генштабу.

У повідомлення наголошують, що РФ керує діями тактичної авіації з території Білорусі та тимчасово окупованого Криму.