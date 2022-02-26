Украинские ПВО сбили 14-й самолет противника. Под Васильковым продолжается тяжелый бой

Командование Воздушных Сил Украины подтвердило информацию о сбитом российском транспортном самолете.

"В половине первого ночи, 26 февраля, истребитель Су-27 Воздушных Сил ВС Украины успешно атаковал военно-транспортный самолет Ил-76 МД российских оккупационных войск и уничтожил врага!.. Слава украинским пилотам!" — говорится в сообщении командования.

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Военные также сообщают, что продолжаются тяжелые бои у города Васильков на Киевщине, где российская армия готовится высадить воздушный десант.

Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, ориентировочные потери противника составляют: самолеты — 14 ед., вертолеты — 8 ед., танки — 102 ед., ББМ — 536 ед., пушек — 15 ед., ЗРК Бук — 1 ед.

"Враг начал передислокацию резервных подразделений в приграничные с Украиной районы и продолжает наносить авиационные удары по аэродромам, группировкам войск ВС Украины на Востоке Украины и в северной части Киевской области. Осуществлены одиночные авиационные удары в районах (городов) Сумы, Полтава, Мариуполь. С Черного моря враг осуществил пуск крылатых ракет морского базирования Калибр по территории Украины", — говорится в оперативной сводке Генштаба.

В сообщение отмечается, что управление действиями тактической авиации РФ ведется с территории Беларуси и временно оккупированного Крыма.