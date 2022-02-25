На Харківщині українські винищувачі збили російський літак (відео)

Повітряний бій кількох українських винищувачів і російського Су-27/35 у небі над Україною завершився перемогою українського льотчика.

У Харківській області відбувся повітряний бій двох українських винищувачів МіГ-29 із російським Су-27/35. Літак росіян зазнав поразки, його льотчик катапультувався. Наразі відбуваються пошуки російського льотчика українськими військовослужбовцями, повідомляють Коментарі з посиланням на інформацію пресслужби сухопутних військ ЗС України.

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Загалом ситуація в Харкові залишається контрольованою. Мер міста Ігор Терехов керує роботою комунальних служб, які обладнали бомбосховище в міському метрополітені.

Раніше Фокус повідомляв, що на територію "Фельдман-Екопарку", що знаходиться поряд з окружною дорогою під Харковом, потрапили п'ять снарядів. Декілька тварин було вбито та поранено.