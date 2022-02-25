Ситуація у Харкові, незважаючи на обстріл, залишається стабільною

За даними на ранок 25 лютого 2022 року, на Слобожанщині продовжуються оборонні бої біля Харкова, а також у Луганській області. Просування супротивника вглиб української території було зупинено частинами ЗСУ. Про це повідомляє Vgorode з посиланням на повідомлення Міністерства оборони України.

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"На Слобожанщині в районах Харкова та Валуйків підрозділи зі складу сил оборони продовжують ведення оборонних боїв, зупинили супротивника та закріпилися за певним рубежем", — заявили в Міністерстві оборони України.

За даними Міноборони, російські військові продовжують наступальну операцію проти України на обраних напрямках із застосуванням високоточної зброї дальньої дії та оперативно-тактичної авіації.

"Управління та наведення авіації здійснюється літаками типу А-50 з території Мінської області у повітряному просторі Білорусі та АР Крим. З метою залякування населення України ворог все частіше обирає для ураження об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки", — кажуть представники Міноборони України.

Становище у деяких населених пунктах Харківської області залишається тяжким. Протягом доби співробітники ДСНС 47 разів виїжджали сигналом "Тривога", повідомляє пресслужба відомства.

З них 19 разів гасили пожежі (2 у місті та 17 в області), 11 разів рятувальники виїжджали для надання допомоги населенню, один раз — на знешкодження вибухонебезпечних предметів, 17 — інші виїзди.

За першу добу війни добу було ліквідовано 11 пожеж, спричинених ворожими обстрілами:

Лозівський район, Лозівська міська тергромада, с. Катеринівка;

Харківський р-н, с. Бобрівка;

Харківський р-н, с. Бобрівка (попадання снаряда в автомобіль);

м. Чугуїв, вул. Мічуріна;

м. Чугуїв, м/р-н Авіатор, будинок. 157 (є постраждалі серед цивільних, один загиблий);

м. Чугуїв, вул. Ломоносова, 114;

м. Харків, пр-зд Кільцевий 2а;

Куп'янський р-н, Ольховатська ОТГ, с. Приколотне.

2 пожежі Куп'янський р-н, с. Кондрашівка.

м. Куп'янськ.

Наймасштабніша пожежа сталася 24 лютого у Чугуєві у мікрорайоні Авіатор. Приблизно о 8:23 спалахнув п'ятиповерховий будинок. До місця події виїхало три оперативні відділення Служби порятунку на автоцистернах, автомобіль першої допомоги та автодрабина.

На момент прибуття рятувальників горіли балкони квартир на другому та третьому поверхах, а також квартира на четвертому. Загальна площа пожежі становить близько 100 кв. Внаслідок вибуху загинув неповнолітній хлопчик. Були поранені. Рятувальники евакуювали з будинку 15 його мешканців. Об 11:14 пожежу було ліквідовано.

Цього ж дня о 15:56 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Кондрашівка Куп'янського району. Він виник у результаті ворожого обстрілу. Від поразки снарядами за попередніми даними постраждала жінка та двоє дітей.

На місце події виїхали два оперативні відділення Служби порятунку на автоцистернах. На момент прибуття рятувальників горів будинок. Загальна площа пожежі становить близько 70 кв. О 17:15 пожежу загасили.

Після ліквідації пожежі у житловому будинку рятувальники розпочали гасіння пожежі на території сусіднього домоволодіння. О 18:05 пожежу було ліквідовано.

[ + – ] Кінний ринок у Харкові

Ракета потрапила у Харкові в район Кінного ринку. Як видно на фото, вона не вибухнула.

Раніше Фокус повідомляв, що на об'їзній дорозі під Харковом було знищено 4 російські танки.