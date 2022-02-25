Ситуация в Харькове, несмотря на обстрелы, остается стабильной

По данным на утро 25 февраля 2022 года, на Слобожанщине продолжаются оборонительные бои возле Харькова, а также в Луганской области. Продвижение противника вглубь украинской территории было остановлено частями ВСУ. Об этом сообщает Vgorode, ссылаясь на сообщения Министерства обороны Украины.

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"На Слобожанщине в районах Харькова и Валуйков подразделения из состава сил обороны продолжают ведение оборонных боев, остановили противника и закрепились по определенному рубежу", — заявили в Министерстве обороны Украины.

По данным Минобороны, российские военные продолжают наступательную операцию против Украины на избранных направлениях с применением высокоточного оружия дальнего действия и оперативно-тактической авиации.

"Управление и наведение авиации осуществляется самолетами типа А-50 с территории Минской области в воздушном пространстве Беларуси и АР Крым. С целью устрашения населения Украины враг все чаще выбирает для поражения объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома", — говорят представители Минобороны Украины.

Положение в некоторых населенных пунктах Харьковской области остается тяжелым. В течение суток сотрудники ГСЧС 47 раз выезжали по сигналу "Тревога", сообщает пресс-служба ведомства.

Из них 19 раз тушили пожары (2 в городе и 17 в области), 11 раз спасатели выезжали для оказания помощи населению, один раз — на обезвреживание взрывоопасных предметов, 17 — другие выезды.

За первые сутки войны сутки было ликвидировано 11 пожаров, вызванных вражескими обстрелами:

Лозовский район, Лозовская городская тергромада, с. Катериновка;

Харьковский р-н, с. Бобровка;

Харьковский р-н., с. Бобровка (попадание снаряда в автомобиль);

г. Чугуев, ул. Мичурина;

г. Чугуев, м/р-н Авиатор, дом. 157 (есть пострадавшие среди гражданских, один погибший);

г. Чугуев, ул. Ломоносова, 114;

г. Харьков, пр-зд Кольцевой 2а;

Купянский р-н, Ольховатская ОТГ, с. Приколотное.

2 пожара Купянский р-н, с. Кондрашовка.

г. Купянск.

Самый масштабный пожар произошел 24 февраля в Чугуеве в микрорайоне Авиатор. Примерно в 8:23 загорелся пятиэтажный дом. К месту происшествия выехало три оперативных отделения Службы спасения на автоцистернах, автомобиль первой помощи и автолестница.

К моменту прибытия спасателей горели балконы квартир на втором и третьем этажах, а также квартира на четвертом. Общая площадь пожара составила около 100 кв. В результате взрыва погиб несовершеннолетний мальчик. Были раненые. Спасатели эвакуировали из горящего дома 15 его жителей. В 11:14 пожар был ликвидирован.

В этот же день в 15:56 на номер 101 поступило сообщение о пожаре в селе Кондрашовка Купянского района. Он возник в результате вражеских обстрелов. От поражения снарядами по предварительным данным пострадала женщина и двое детей.

На место происшествия выехали два оперативных отделения Службы спасения на автоцистернах. К моменту прибытия спасателей горел дом. Общая площадь пожара составила около 70 кв. В 17:15 пожар погасили.

После ликвидации пожара в жилом доме спасатели приступили к тушению пожара на территории соседнего домовладения. В 18:05 пожар был ликвидирован.

[ + – ] Конный рынок в Харькове

Ракета попала в Харькове в район Конного рынка. Как видно на фото, она не взорвалась.

Ранее Фокус сообщал, что на объездной дороге под Харьковом было уничтожено 4 российских танка.