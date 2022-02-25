В Харьковской области украинские истребители сбили российский самолет (видео)

Воздушный бой пары украинских истребителей и российского Су-27/35 в небе над Украиной завершился победой украинского летчика.

В Харьковской области произошел воздушный бой двух украинских истребителей МиГ-29 с российским Су-27/35. Самолет россиян потерпел поражение, его летчик катапультировался. В настоящий момент, происходят поиски российского летчика украинскими военнослужащими, сообщают Комментарии со ссылкой на информацию пресс-службы сухопутных войск ВС Украины.

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В целом, ситуация в Харькове остается контролируемой. Мэр города Игорь Терехов руководит работой коммунальных служб, которые оборудовали бомбоубежище в городском метрополитене.

Ранее Фокус сообщал, что на территорию "Фельдман-Экопарка", который находится рядом с окружной дорогой под Харьковом, попали пять снарядов. Несколько животных были убиты и ранены.