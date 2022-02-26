Видео, в котором украинский самолет сбивает российский Су-35 , фейк — Reuters

Разработчик подтвердил Reuters, что видео было взято из компьютерной игры Digital Combat Simulator.

Как сообщал Фокус, в Харьковской области произошел воздушный бой между украинским Миг-29 и российским Су-35. Видео боя активно начали распространять в Сети. На нем видно, как украинский пилот ракетой поражает российскую цель. Напоминаем, что эту победу записали на счет пилота, которого назвали "Призрак Киева" и на счету которого уже 6 сбитых российских самолетов.

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Однако команда по проверке фактов агентства Reuters сообщила, что это видео было взято из компютерной игры Digital Combat Simulator. Это бесплатная игра, которую разработала компания Eagle Dynamics. Матиас Техмански, представитель Eagle Dynamics, подтвердил Reuters, что кадры, распространяемые в социальных сетях, принадлежат DCS.

"Мы не несем ответственности за распространение и не одобряем такой контент", — говорит Техмански.

Reuters пишет, что видео было размещено в YouTube 25 февраля. В описании видео уточняется, что кадры взяты "из DCS" и они "сделаны из уважения к "Призраку Киева".

Для сравнения вы можете увидеть как выглядит сама игра Digital Combat Simulator.

Напоминаем, украинские ПВО сбили 14-й самолет противника. В то же время, в Минобороны Росиии заявили, что никаких потерь Вооруженные силы РФ во время наступления на Украину не понесли, пишет Газета.ru.