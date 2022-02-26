Украина обратилась к Красному Кресту с просьбой вывезти тела российских солдат обратно в РФ

На территории Украины лежат тысячи мертвых российских солдат. Однако командование российских войск отказывается их забирать.

Вице-премьер министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратилась с заявлением в Международный Красный Крест с просьбой забрать тела российских солдат и вывезти на их родину. Видео-обращение опубликовано в Ютубе на канале Жыве.

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"Мы обращаемся к Международному Красному кресту и просим помочь вывезти тысячи тел российских оккупантов в РФ. Это гуманитарная потребность, и мы просим сделать так, чтобы тела российских оккупантов покинули территорию Украины и уехали в Россию. В России должны знать, сколько таких тел, сколько оккупантов сегодня лежат на украинской земле. Красный Крест, сделайте все от вас зависящее, чтобы решить эту гуманитарную проблему. Мы еще раз обращаемся к россиянам, сделайте так, чтобы количество тел ваших сыновей, ваших мужей было меньше — иначе их будет тысячи. Еще раз прошу. Победа будет за нами. Слава Украине", — заявила Верещук.

[ + – ] Обращение Ирины Верещук

Напомним, что 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о признании независимости "Л/ДНР", после чего заявил, что территория "Л/ДНР" находится в границах этих двух регионов.

Также в ночь с 21 на 22 февраля Россия по приказу Путина ввела войска на территории "Л/ДНР".