Україна звернулася до Червоного Хреста з проханням вивезти тіла російських солдатів назад до РФ

На території України лежать тисячі мертвих російських солдатів. Проте командування російських військ відмовляється їх забирати.

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук звернулася із заявою до Міжнародного Червоного Хреста з проханням забрати тіла російських солдатів та вивезти на їх батьківщину. Відеозвернення опубліковане в Ютубі на каналі Живе.

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"Ми звертаємось до Міжнародного Червоного хреста і просимо допомогти вивезти тисячі тіл російських окупантів до РФ. Це гуманітарна потреба, і ми просимо зробити так, щоб тіла російських окупантів залишили територію України та поїхали до Росії. У Росії повинні знати, скільки таких тіл, скільки окупантів сьогодні лежать на українській землі.Червоний Хрест, зробіть все від вас залежне, щоб розв'язати цю гуманітарну проблему. Ми ще раз звертаємося до росіян, зробіть так, щоб кількість тіл ваших синів, ваших чоловіків була меншою — інакше їх буде тисячі. Ще раз прошу. Перемога буде за нами. Слава Україні", — заявила Верещук.

[ + – ] Звернення Ірини Верещук

Нагадаємо, що 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін підписав укази про визнання незалежності "Л/ДНР", після чого заявив, що територія "Л/ДНР" знаходиться в межах цих двох регіонів.

Також у ніч із 21 на 22 лютого Росія за наказом Путіна ввела війська на території "Л/ДНР".