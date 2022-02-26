Третій день війни. Російські окупанти продовжують наступати, але безуспішно, — Генштаб ЗСУ

Російські війська продовжують наступ на обраних напрямках, але основні удари зосереджено на Поліському, Сіверському, Слобожанському та Таврійському операційних районах.

У заяві пресслужби Генерального штабу ЗСУ у Facebook говориться, що основною метою російських загарбників залишається оточення та блокування Києва.

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Однак російські війська втратили швидкий темп наступу та очікують на введення додаткових підрозділів. З іншого боку, вони зупинилися, щоб поповнити запаси.

На Поліському напрямку українські війська зупинили до 7 батальйонних тактичних груп ворога в районах Бучі та Вишгорода. Росіяни частково втратили боєздатність та намагаються перегрупуватися.

Окупанти намагалися висадити десант у районі Томилівки та на аеродромі у Василькові. Весь десант знищили наші військові.

Фото: Скриншот

Щоб заблокувати Київ із північного сходу, на Сіверщині настає до 14 батальйонних тактичних груп росіян. Їхнє просування зупинили українські війська в районі Ніжина. Також наступ ворога зупинили в районі Сум, Прилук та Києва. На цьому напрямі в окупантів резервів не залишилося.

Фото: Скриншот

12 батальйонних тактичних груп вдалося зупинити на Слобожанщині перед Охтиркою та в районі Богодухова, Дергачова та Печенігова.

Фото: Скриншот

На півдні України ворог продовжує наступ.

ВПС України відбивають повітряні удари супротивника. Протягом останньої доби українська авіація здійснила 34 вильоти, щоб вразити скупчення живої сили та техніки російських окупантів у районі станції Городня Чернігівської області та біля автомобільного мосту в районі Херсона.

У російських військ немає жодних успіхів на жодному напрямку наступу.

Нагадуємо, що Україна звернулася до Червоного Хреста із проханням вивезти тіла російських солдатів назад до РФ. Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук звернулася до Червоного хреста з проханням допомогти відправити трупи до Росії, повідомивши, що на нашій землі залишилися тіла тисяч російських солдатів.

Фокус також писав про те, що окупанти під Конотопом грабують продуктові магазини. Російські загарбники залишилися без провізії та палива.

Вранці 26 лютого мер Львова повідомив, що російський десант висадився в районі міста Броди. Але СБУ спростувала цю інформацію.