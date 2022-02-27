"Будьте Беларусью, а не Россией!": Зеленский обратился к белорусам (видео)

Накануне референдума в Беларуси о внесении поправок в Конституцию страны президент Украины Зеленский призвал белорусов не воевать против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня утром, 27 февраля, обратился к белорусам и призвал их сделать главный выбор: не поддерживать Россию в ее войне против Украины. Об этом говорится в видеообращении главы Украины.

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"Сегодня всех вас зовут на избирательные участки, чтобы проголосовать на референдуме. Это могло бы выглядеть как обычный политический процесс. Но сейчас уже точно не может быть ничего обычного. Сейчас принимаются решения совершенно другого уровня", — отметил Зеленский.

Также он добавил, что минувшая ночь в нашей стране была жестокой: оккупантами осуществлялись обстрелы, бомбардировки жилых кварталов, гражданской инфраструктуры во многих городах. При этом для российских военных сегодня нет ни одного объекта в стране, который они считали бы для недопустимой целью, утверждает Зеленский.

Президент напомнил об обстрелах российской армией гражданских объектов: детских садиков, жилых домов и даже машин скорой помощи. Также Зеленский отметил, что Беларусь сейчас не на одной стороне с Украиной. Поэтому Минск больше не может служить площадкой для переговоров между Украиной и Россией.

[ + – ] Обращение Зеленского к белорусам

"Но в войне, которая идет сейчас, вы с нами не на одной стороне. Увы. С вашей территории войска Российской Федерации запускают ракеты по Украине. С вашей территории убивают наших детей, разрушают наши дома, пытаются взорвать все, что было построено за десятилетия – и, кстати, не только нами, но и нашими отцами, нашими дедами. И все это – тоже де-факто референдум для вас, белорусы. Вы решаете, кто вы. Вы решаете, кем быть. Как вы будете смотреть в глаза своим детям, как вы будете смотреть в глаза друг другу, своим соседям. А мы – ваши соседи. Мы, украинцы. Будьте Беларусью, а не Россией! Этот выбор вы делаете именно сейчас. Именно сегодня", — подчеркнул Зеленский.

Также президент добавил, что переговоров в Минске больше не будет. "Если бы с вашей территории не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске", — отметил Зеленский.

Но для этого подойдет любой другой город в нейтральной стране, с территории которой не летят ракеты. По его словам, Украина предложила РФ такие города, как Варшава, Будапешт, Братислава, Стамбул, Баку.

"Искренне желаю Беларуси вновь стать той самой доброй, безопасной Беларусью, которую все видели еще не так давно. Сделайте правильный выбор. Я уверен – это главный выбор вашего великого народа", — резюмировал Зеленский.

Отметим, 27 февраля в Беларуси проходит референдум по внесению изменений в Конституцию страны. Белорусам предлагают ответить на один вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь"?

Среди прочего, из проекта нового основного закона исключена статья о желании Беларуси сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство – нейтральной. Благодаря этим поправкам Минск сможет разместить на территории страны ядерное оружие РФ и вступить в широкомасштабный военный союз с Москвой.

Ранее Фокус сообщал, что переговоры России и Украины могут пройти в Иерусалиме. Напомним, 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении предложил прямые переговоры президенту России Владимиру Путину.