Сказав 5 слів: Шольц віджартувався від питання про гарантії безпеки для України (відео)

Канцлер Німеччини на пресконференції вирішив посміятися. За таку поведінку німецькі журналісти звинуватили його в зарозумілості та використанні службового положення.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не відповів безпосередньо на запитання журналістки Розалії Романець щодо гарантій безпеки для України на пресконференції після саміту лідерів "Великої сімки". Відеофрагмент виступу канцлера опублікувала "Німецька хвиля".

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Романець запитала у Шольца: "G7 пообіцяла Україні гарантії безпеки після закінчення повномасштабної війни з РФ. Чи не могли б ви їх конкретизувати?"

На це політик відповів: "Так… Міг би. Це все" і посміхнувся. Модератор запропонував поставити запитання іншому журналісту.

Романець так і не отримала відповіді та описала свої враження у Twitter.

"Дуже шкода, пане канцлере. Коли я вивчала німецьку мову, мені настійно рекомендували ввічливу форму для звернень на пресконференціях. Питання поставлене серйозно", — написала вона.

Шольца звинуватили в зарозумілій поведінці

Німецька газета Die Welt зауважила, що Шольц зарозуміло відреагував на запитання журналістки. Заступник прессекретаря уряду Крістіана Хоффман спростувала таку оцінку.

За її словами, на питання щодо гарантій безпеки для України канцлер кілька разів докладно відповідав на саміті G7.

Німецького главу уряду звинуватив у зарозумілому ставленні до преси і депутат Європарламенту від Християнсько-демократичного союзу Денніс Радтке, пише Der Spiegel.

[ + – ] Шольц використовує положенн канцлера, стверджує німецька преса Фото: РИА Новости

"Шольц продовжує використовувати положення канцлера, щоб дозволити собі не давати відповіді. Це був не перший випадок, коли Шольц мовчазно реагував на питання, на які міг би відповідати довше", — відреагували журналісти.

Нагадаємо, що Україна днями уклала контракт із німецькою компанією Diehl Defence на постачання новітніх систем ППО IRIS-T SLS. Таких технологій немає навіть на озброєнні Бундесверу. IRIS-T SLM може збивати бойові літаки, вертольоти, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони та протирадіолокаційні ракети.

Український посол у Берліні раніше говорив, що постачання новітніх систем ППО з Німеччини варто очікувати у жовтні 2022 року.

Шольц також говорив про бажання виробити чорновий варіант плану Маршалла для повоєнного відновлення України. Для цього, за його оцінками, потрібно витратити мільярди доларів.