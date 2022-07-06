Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки, — Шольц

Глава німецького уряду одразу уточнив, що гарантії відрізнятимуться від тих, що прописані 5 статтею договору НАТО про колективну безпеку.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 6 липня заявив, що його країна готова надати Україні гарантії безпеки. Про це пише Süddeutsche Zeitung.

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ЗМІ повідомляє, що Шольц сказав це під час відповідей на запитання депутатів у Бундестазі.

За словами канцлера ФРН, конкретні пропозиції щодо гарантій щодо України вже обговорюють країни "Великої сімки".

"Утім, ці гарантії не можуть бути аналогом 5 статті НАТО. Вони мають бути адаптовані до конкретної ситуації", — уточнив Шольц.

Що саме він мав на увазі, коли говорив про конкретні ситуації, канцлер Німеччини пояснювати не став.

Зауважимо, що п'ята стаття Північноатлантичного договору про колективну оборону НАТО передбачає автоматичну військову допомогу в разі нападу на країну-члена Альянсу.

Варто зазначити, що ще наприкінці червня Олаф Шольц віджартувався від питання про гарантії безпеки для України. Він не відповів безпосередньо на запитання журналістки Розалії Романець щодо гарантій для нашої країни на пресконференції після саміту лідерів "Великої сімки".

До речі, фінансовий аналітик Олексій Кущ припустив, що Україна в контексті міжнародних гарантій безпеки здатна повторити шлях Кіпру, який є членом ЄС, але не входить до НАТО. У той же час, Кіпр має гарантії безпеки з боку Британії.

На його думку, вступ України до НАТО можливий лише на фазі готовності країн альянсу розпочати військовий конфлікт з РФ. Або коли там вирішать, що РФ не здатна на військову відповідь.