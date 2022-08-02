ЗСУ успішно відбивають наступ російських військ на декількох напрямках, — Генштаб

За даними наших військових, на напрямку Донецьк — Піски ЗС РФ досягли часткового успіху. Водночас, у лавах ЗС РФ спостерігаються випадки міжетнічних конфліктів, зловживання алкоголем та непокори офіцерам.

Генштаб ЗСУ України представив інформаційне зведення станом на 160 добу героїчного протистояння Українського народу воєнному вторгненню РФ. Про це повідомляється на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

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Волинський та Поліський напрямки

Склад та позиції ЗС Білорусі у Брестській та Гомельській областях залишаються без значних змін.

Білорусь продовжує постачати окремі номенклатури боєприпасів російським військам. Загроза ракетного обстрілу з території білоруської території зберігається як і раніше.

Сіверський напрямок. Противник продовжує обстріл позицій наших військових із території РФ, також ведеться повітряна розвідка у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

Слобожанський напрямок

ЗС РФ намагаються утримати зайняті рубежі, поповнюють втрати військовослужбовців та техніки.

Харківський напрямок. Російські сили обстріляли з танків, ствольної та реактивної артилерії наступні населені пункти: Харків, Чугуїв, Дементіївку, Протопопівку, Гусарівку, Чепіль, Розплідник, Черкаські Тишки, Петрівку, Ртищівку, Старий Салтів, Скрипаї, Соснівку, Циркуни. Поблизу Верхнього Салтова було завдано авіаудар.

У напрямку Тернова — Байрак окупанти намагалися покращити тактичне становище, але відступили.

Слов'янський напрямок

Обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах таких населених пунктів: Курулька, Грушуваха, Дібрівне, Адамівка, Долина, Краснопілля, Мазанівка, Велика Комишуваха, Василівка Перша та Хрестище. Поруч із Дібрівним завдано авіаудару.

У районі Довгенького і Долини помічені розвідгрупи, згодом вони відступили.

Донецький напрямок. Противник наступає у напрямку Бахмута і Авдіївки. За допомогою засобів вогневого ураження ЗС РФ намагається скувати ЗСУ і не допустити перекидання українських військ на загрозливу відстань.

Краматорський напрямок

Обстріли біля Сіверська, Серебрянки, Верхньокам'янського, Дзвінківки та Донецького. Авіаудару поряд із Серебрянкою.

Зафіксовано спроби наступу у напрямку Новолуганське — Івано-Даріївка.

Бахмутський напрямок

Артобстріли в районах: Яковлівки, Соледара, Бахмута, Зайцевого, Покровського, Веселого, Курдюмівки та Залізного. Збільшилася інтенсивність авіаударів.

Відображено просування у напрямках Роти — Вершина, Володимирівка — Яковлівка, Клинове — Зайцеве та Покровське — Бахмут.

На напрямку Відродження — Кодема росіяни досягли часткового успіху.

Авдіївський напрямок. Ворог обстріляв райони Авдіївки, Нетайлового та Нью-Йорка. Авіаудари мали місце поблизу Авдіївки та Новобахмутівки.

У напрямку Мінеральне — Авдіївка росіяни робили безуспішні штурмові дії.

Донецьк — Піски — тут ЗС РФ досягли часткового успіху.

Новопавлівський та Запорізький напрямки. Обстріли в районах: Новомихайлівки, Павлівки, Залізничного, Кам'янського, Полтавки, Червоного, Новоандріївки та Мар'їнки.

Південнобузький напрямок

Ворог намагається утримувати зайняті рубежі та не допустити просування ЗСУ. Росіяни намагаються відновити втрачену позицію.

З танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню обстріляно райони Миколаєва, Трудолюбівки, Осокорівки, Іванівки, Оленівки, Зорі, Благодатного, Пришиба, Токарєва, Нововоронцовки, Білої Криниці, Андріївки, Веселого Кута. Поруч із Зорею завдано авіаційного удару.

Чорне море

Два носії крилатих ракет морського базування готові до застосування високоточної зброї.

Противник зазнає втрат особового складу та техніки.

За інформацією Генштабу ЗСУ, у лавах російських окупантів спостерігаються факти зловживання алкоголем, непокори офіцерському складу, а також міжетнічні конфлікти.

Нагадаємо, що в Україну прибула перша партія бронемашин MLS SHIELD. Транспорт, придбаний фондом Петра Порошенка, за кілька днів передадуть Десантно-штурмовим військам.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ звинуватила США у прямому втручанні у війну. У РФ заявили, що врахують заяву українського генерала Вадима Скібіцького про те, що перед ударами з HIMARS цілі узгоджуються з Вашингтоном.