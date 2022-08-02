ЗС РФ виводять свої підрозділи: ЗСУ можуть піти у наступ на сході, — ISW

Російські війська намагаються посилити оборону окупованих південних регіонів, проте позбавлять Слов'янськ необхідної бойової сили.

Росія продовжує перекидати підрозділи своїх військ із північної частини Донецької області для підтримки оборонних позицій на півдні України. Ймовірно, вони призупиняють свою наступальну кампанію на Слов'янському напрямі. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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У відомстві зазначають, що виведення частини російських військ із північної частини Донецької області позбавить сили Слов'янська необхідної бойової могутності. Така сама ситуація була, коли російські війська ігнорували фронти Запорізької та Херсонської областей під час наступу на Луганщині.

Виведення частини російських військ із цього району дозволить українській армії піти у контрнаступ на Ізюмському напрямку, так само як захоплення Росією Луганської області дозволило Україні створити умови для контрнаступу в Херсонській області.

В ISW вважають, що передислокація російських військ у Запорізьку область також передбачає, що українські контрнаступи не обмежуються Херсонською областю і, ймовірно, відбуватимуться по всьому півдні України.

[ + – ] Карта окупованих територій України

Нагадаємо, 1 серпня у британській розвідці повідомляли, що Росія, ймовірно, перекидає свої війська із північної частини Донецької області до Запорізької області. Розвідники вважають, що, ймовірно, росіяни визначили Запорізький напрям як вразливу ділянку лінії фронту, яку потрібно посилити.

Крім того, в ГУР розповіли, що через контрнаступ ЗСУ частину російських військ з Донбасу перекинули до Херсона. За даними української розвідки, ЗС РФ вивели з Донецької області тактичні групи повітрянодесантних військ і відправили їх до окупованого міста.