ВС РФ выводят свои подразделения: ВСУ могут пойти в наступление на востоке, — ISW

Российские войска пытаются усилить оборону оккупированных южных регионов, однако лишат Славянск необходимой боевой мощи.

Россия продолжает перебрасывать подразделения своих войск из северной части Донецкой области для поддержки оборонительных позиций на юге Украины. Вероятно, они приостанавливают свою наступательную кампанию на Славянском направлении. Об этом пишут аналитики из Института изучения войны (ISW)

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В ведомстве отмечают, что вывод части российских войск из северной части Донецкой области лишит силы Славянска необходимой боевой мощи. Такая же ситуация была, когда российские войска игнорировали фронты Запорожской и Херсонской областей во время наступления в Луганской области.

Вывод части российских войск из этого района позволит украинской армии пойти в контрнаступление на Изюмском направлении, так же как захват Россией Луганской области позволил Украине создать условия для контрнаступления в Херсонской области.

В ISW считают, что передислокация российских войск в Запорожскую область также предполагает, что украинские контрнаступления не ограничиваются Херсонской областью и, вероятно, будут проходить по всему югу Украины.

[ + – ] Карта оккупированных территорий Украины

Напомним, 1 августа в британской разведке сообщали, что Россия, вероятно, перебрасывает свои войска из северной части Донецкой области в Запорожскую область. Разведчики считают, что, вероятно, россияне определили Запорожское направление, как уязвимый участок линии фронта, который требуется усилить.

Кроме того, в ГУР рассказали, что из-за контрнаступления ВСУ часть российских войск из Донбасса перебросили в Херсон. По данным украинской разведки, ВС РФ вывели из Донецкой области тактические группы воздушно-десантных войск и отправили их в оккупированный город.