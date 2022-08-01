Для удержания юга Украины: РФ меняет план по захвату Донбасса, — разведка Британии

Россияне начали выводить значительное количество своих сил в южные регионы страны, в частности, на Запорожское направление.

Россия, вероятно, решила изменить план по наступлению на Донбассе, который у нее был с апреля. Это связанно с тем, что российские войска не смогли совершить решительный оперативный прорыв. Об этом сообщает разведка Великобритании.

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В Минобороны Британии отмечают, что РФ начала выводить значительное количество своих сил из северного направления на Донбассе на юг Украины.

Разведчики считают, что, вероятно, россияне определили Запорожское направление, как уязвимый участок линии фронта, который требуется усилить.

Тем временем за последние четыре дня российские войска продолжали наступление на Бахмутском направлении, однако лишь медленно продвигались.

Напомним, 31 июля в украинской разведке сообщали, что российские войска начали отходить из сел в Запорожской области. По информации разведки, ВС РФ выводят личный состав с территории двух оккупированных населенных пунктов — Верхний Токмак и Черниговка.

30 июля стало известно, что украинские военные лишили российскую армию еще одного моста в Херсоне, по которому они доставляли военную технику. Теперь поезда не могут попасть в оккупированный Херсон, однако ВС РФ возвели понтонные переправы и запустили паромы через Днепр.

Херсонский политолог Владимир Молчанов считает, что в России плохо воспримут новость, если Херсон вернется под контроль Украины. Кремль слишком многое вложил в пропаганду, поэтому потеря оккупированной войсками РФ территории будет болезненной для российского общества.