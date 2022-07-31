В России плохо воспримут новость о "сдаче" Херсона, – эксперт

Кремль слишком многое вложил в пропаганду, поэтому потеря оккупированной войсками РФ территории будет болезненной для российского общества, рассказал Фокусу политолог Владимир Молчанов.

О Херсонщине в России говорят как о житнице. В последние недели все чаще можно услышать о продолжающемся контрнаступлении на Херсон и возможном освобождении областного центра. Об этом Фокусу сказал и херсонский политолог Владимир Молчанов.

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Эксперт отмечает, что "потеря Херсона для россиян будет болезненной – они многое вложили в пропаганду".

"Они же говорили, что Херсон – "исконно русская земля". Но такой подход не работает: подавляющее большинство херсонцев, независимо от того, как они относились к тезису, что "мы — братские, близкие народы", или "россияне – хороший народ, а плохой — Путин", сейчас ненавидят россиян. Но при этом Херсон в оккупации и информационной изоляции там работают только российские телеканалы. При том, что самосознание большинства херсонцев – не как "русскими", а как украинцами, осталось, однако они попали под пропаганду", – говорит в интервью Молчанов.

Эксперт убежден: херсонцы до сих пор не воспринимают и не будут воспринимать высказывания: "это русская земля, никаких украинцев здесь не было", но кое-кто прислушивается, когда видит шоу: "Мы с Украиной дружны, а наркоман-президент, которого по глупости избрали, всех сдал, хочет заморить голодом, оставить без пенсий".

"И какой из этих двух тезисов победит, сказать трудно. Россияне своих привыкли одновременно кормить и "братскими народами" и "нацистами, хохлами" – они и то и другое воспринимают нормально, потому что привыкли существовать в состоянии когнитивного диссонанса, а херсонцы думают. И это будет такая игра на нервах – кто кого пересидит: или херсонцы победят своим терпением и паника начнется у россиян, или наоборот", – добавляет он.

Напомним, разведка Британии отмечает: Херсон фактически отрезан от остальных оккупированных территорий РФ.

Полный текст интервью Фокуса с херсонским политологом Владимиром Молчановым читайте на нашем сайте.