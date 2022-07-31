У Росії буде погано сприйнято, якщо з Херсона доведеться піти, – експерт

Кремль дуже багато вклав у пропаганду, тому втрата окупованої військами РФ території буде болісною для російського суспільства, розповів Фокусу політолог Володимир Молчанов.

Останніми тижнями все частіше можна почути про триваючий контрнаступ на Херсон та можливе звільнення обласного центру. Про це в інтерв'ю Фокусу говорить і херсонський політолог Володимир Молчанов.

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Він зазначає, що "втрата Херсона для росіян буде болючою – вони багато вклали у пропаганду".

"Вони ж говорили, що Херсон – "исконно русская земля". Але такий підхід не працює: переважна більшість херсонців, незалежно від того, як вони ставилися до тези, що "мы – братские, близкие народы", або ж, що "россияне – хороший народ, а плохой – Путин", зараз ненавидять росіян. Але при цьому Херсон в окупації та інформаційній ізоляції – там працюють лише російські телеканали. При тому, що самоусвідомлення більшості херсонців – не як "рускімі", а як українцями, залишилося, проте вони потрапили під пропаганду", – говорить він.

Експерт переконаний: херсонці досі не сприймають і не сприйматимуть висловлювання: "это русская земля, никаких украинцев здесь не было", але дехто прислухається, коли бачить шоу: "Мы с Украиной дружны, а наркоман-президент, которого по глупости избрали, всех сдал, хочет заморить голодом, оставить без пенсий".

"І яка з цих двох тез переможе, сказати важко. Росіяни своїх звикли одночасно годувати і "братськими народами" і "нацистами, хохлами" – вони й те, й інше сприймають нормально, бо звикли існувати в стані когнитивного дисонансу, а херсонці думають. І це буде така гра на нервах – хто кого пересидить: чи херсонці переможуть своїм терпінням і паніка почнеться у росіян, чи навпаки", – додає він.

Нагадаємо, розвідка Британії зазначає: Херсон фактично відрізаний від решти окупованих територій РФ.

Повний текст інтерв'ю Фокусу з херсонським політологом Володимиром Молчановим читайте на нашому сайті.