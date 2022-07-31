Российские войска отходят из сел в Запорожской области: что известно

По информации разведки, ВС РФ выводят личный состав с территории двух оккупированных населенных пунктов – Верхний Токмак и Черниговка.

Российские войска занимают другие позиции в Запорожской области в результате ударов ВСУ в ночь на 29 июля. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки МО Украины.

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После того, как по позициям российских оккупантов рядом с селом Верхний Токмак и смт Черниговка в Запорожской области ВСУ нанесли удар, российские войска вместе с техникой отошли на другие позиции. В результате удара в ночь на 29 июля, 40 российских военных получили ранения и их доставили в госпиталь города Пологи Запорожской области.

[ + – ] После того, как по позициям российских оккупантов рядом с селом Верхний Токмак и смт Черниговка в Запорожской области ВСУ нанесли удар, российские войска вместе с техникой отошли на другие позиции Фото: Скриншот

В сообщении Главного управления разведки МО Украины сказано, что оккупанты практически полностью вышли из смт Черниговка.

Возле этого населенного пункта осталось несколько блок-постов и не более ста российских военных. Личный состав и технику оккупантов отправили в города Токмак и Бердянск.

[ + – ] Личный состав и технику оккупантов отправили в города Токмак и Бердянск Фото: Скриншот

По данным украинских разведчиков, российские военные под видом плановой ротации планируют полностью оставить Черниговку и уже начали минировать подъездные дороги.

Как уже писал Фокус в самом Запорожье отменили горячее водоснабжение. По подсчетам властей, таким образом город сохранит 15% газа для отопления домов зимой.

Также Фокус писал о том, что в городе Мелитополь Запорожской области ФСБ стала ловить "жриц любви" российских военных. Местному изданию стало известно о том, что оккупанта и его сожительницу забрали из квартиры и увезли в неизвестном направлении.

Что касается других участков оккупированных территорий Украины, то по словам политолога Владимира Молчанова, в России плохо воспримут новость о "сдаче" Херсона, как уже писал Фокус. Дело в том, что Москва вложила в пропаганду слишком много денег и деоккупация областного центра будет болезненной для российского общества.

Также Фокус писал о сильных обстрелах Николаева ночью 31 июля, в результате которых погиб известный аграрий-миллионер Алексей Вадатурский. Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что это было умышленное убийство и ракеты летели специально на дом Вадатурского.