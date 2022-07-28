Покупайте бойлеры: в Запорожье отменили горячее водоснабжение
По подсчетам местных властей, город сохранит 15% газа для отопления домов. А люди сэкономят минимум 5 тысяч гривен в год, если перейдут на электрические бойлеры.
В Запорожье не будут возобновлять услуги централизованного снабжения горячей водой. Об этом сообщило "Суспільне.Запоріжжя" по итогам сессии Запорожского городского совета.
Каждый запорожец будет сам решать вопрос о наличии горячей воды в доме. Отключение горячей воды разгрузит городскую казну, семейный бюджет потребителей и сэкономит 15% природного газа для отопления домов, сказал секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
По его оценке, 56% запорожцев уже не пользуются услугами централизованного горячего водоснабжения.
"Большая часть использует в быту бойлеры и водонагреватели. Мы подсчитали и получили данные, что человек, имеющий бойлер, тратит 7,3 тыс. гривен в год, а человек, пользующийся централизованным водоснабжением – 12-16 тысяч гривен в год", – сказал он.
Депутат Запорожского горсовета от партии "Слуга народа" Регина Харченко добавила, что горячей водой в Украине обеспечивают два города — Киев и Запорожье.
"К сожалению, сейчас мы не можем предоставить такую услугу, ее стоимость – 500 миллионов гривен за один отопительный сезон. Нужно учесть уменьшение лимитов по газоснабжению, которые уже утверждены", – прокомментировала депутат.
Отопительный сезон в Запорожье – что ожидать горожанам
Запорожье ожидает очень непростой отопительный сезон, лимиты поставок газа сократят на 10%, написал Куртев в Telegram.
Использование электрических бойлеров, по его расчетам, позволит городу каждый год экономить более 500 миллионов гривен и отменить абонентскую плату за поставку горячей воды.
По словам Куртева, у многих людей нет денег на покупку и установку бойлера, поэтому горсовет выделит 6 тыс. гривен социально незащищенным категориям населения. Бойлерами снабдили большинство объектов социальной инфраструктуры города.
"Если у каждого домохозяйства будет водонагреватель, по крайней мере качественная горячая вода в любом случае будет ему обеспечена", – подчеркнул секретарь горсовета.
Проблемы с горячей водой в Запорожье
Жители Запорожья, по информации Куртева, не первый год жалуются на плохой запах и цвет горячей воды, ее низкую температуру и на несоответствие качества услуг по горячему водоснабжению их цене.
Из-за постоянного повышения тарифов на горячую воду, они отказались от услуг горячего водоснабжения и начали устанавливать бойлеры.
"Запорожцы отказываются от услуг горячего водоснабжения целыми домами, в которых действует форма правления ОСМД. К настоящему времени уже 90 таких домов полностью отошли от централизованного горячего водоснабжения", – проинформировал Куртев.
По его информации, с 2013 года общее потребление горячей воды в городе сократилось на 56%. В результате качество воды ухудшилось, она начала застаиваться в трубопроводах.
"Эту воду подводят к дому, но из-за того, что меньше людей включает краны, она вместо того, чтобы бежать по трубам, стоит в них, остывает и теряет качество. На выходе мы получаем окисленную желтую воду с неприятным запахом, да еще и низкой температуры", – продолжил секретарь горсовета.
Люди, пользующиеся бойлерами, таких проблем не имеют и ежегодно платят примерно в 2 раза меньше, чем пользователи централизованного горячего водоснабжения.
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