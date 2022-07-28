Покупайте бойлеры: в Запорожье отменили горячее водоснабжение

По подсчетам местных властей, город сохранит 15% газа для отопления домов. А люди сэкономят минимум 5 тысяч гривен в год, если перейдут на электрические бойлеры.

В Запорожье не будут возобновлять услуги централизованного снабжения горячей водой. Об этом сообщило "Суспільне.Запоріжжя" по итогам сессии Запорожского городского совета.

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Каждый запорожец будет сам решать вопрос о наличии горячей воды в доме. Отключение горячей воды разгрузит городскую казну, семейный бюджет потребителей и сэкономит 15% природного газа для отопления домов, сказал секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

По его оценке, 56% запорожцев уже не пользуются услугами централизованного горячего водоснабжения.

[ + – ] В Запорожье люди переходят на бойлеры и водонагреватели Фото: delo.ua

"Большая часть использует в быту бойлеры и водонагреватели. Мы подсчитали и получили данные, что человек, имеющий бойлер, тратит 7,3 тыс. гривен в год, а человек, пользующийся централизованным водоснабжением – 12-16 тысяч гривен в год", – сказал он.

Депутат Запорожского горсовета от партии "Слуга народа" Регина Харченко добавила, что горячей водой в Украине обеспечивают два города — Киев и Запорожье.

"К сожалению, сейчас мы не можем предоставить такую ​​услугу, ее стоимость – 500 миллионов гривен за один отопительный сезон. Нужно учесть уменьшение лимитов по газоснабжению, которые уже утверждены", – прокомментировала депутат.

Отопительный сезон в Запорожье – что ожидать горожанам

Запорожье ожидает очень непростой отопительный сезон, лимиты поставок газа сократят на 10%, написал Куртев в Telegram.

Использование электрических бойлеров, по его расчетам, позволит городу каждый год экономить более 500 миллионов гривен и отменить абонентскую плату за поставку горячей воды.

[ + – ] Горсовет Запорожья выделит 6 тыс. гривен на покупку и установку бойлера

По словам Куртева, у многих людей нет денег на покупку и установку бойлера, поэтому горсовет выделит 6 тыс. гривен социально незащищенным категориям населения. Бойлерами снабдили большинство объектов социальной инфраструктуры города.

"Если у каждого домохозяйства будет водонагреватель, по крайней мере качественная горячая вода в любом случае будет ему обеспечена", – подчеркнул секретарь горсовета.

Проблемы с горячей водой в Запорожье

Жители Запорожья, по информации Куртева, не первый год жалуются на плохой запах и цвет горячей воды, ее низкую температуру и на несоответствие качества услуг по горячему водоснабжению их цене.

Из-за постоянного повышения тарифов на горячую воду, они отказались от услуг горячего водоснабжения и начали устанавливать бойлеры.

"Запорожцы отказываются от услуг горячего водоснабжения целыми домами, в которых действует форма правления ОСМД. К настоящему времени уже 90 таких домов полностью отошли от централизованного горячего водоснабжения", – проинформировал Куртев.

[ + – ] За 9 лет потребление централизованной горячей воды в Запорожье сократилось на 56%

По его информации, с 2013 года общее потребление горячей воды в городе сократилось на 56%. В результате качество воды ухудшилось, она начала застаиваться в трубопроводах.

"Эту воду подводят к дому, но из-за того, что меньше людей включает краны, она вместо того, чтобы бежать по трубам, стоит в них, остывает и теряет качество. На выходе мы получаем окисленную желтую воду с неприятным запахом, да еще и низкой температуры", – продолжил секретарь горсовета.

Люди, пользующиеся бойлерами, таких проблем не имеют и ежегодно платят примерно в 2 раза меньше, чем пользователи централизованного горячего водоснабжения.

Фокус ранее писал об коммунальной катастрофе на Донбассе из-за полномасштабной войны с Россией. Тяжелее всех придется Краматорску и Славянску – в городах нет газа, воды и канализации.

Кабинет Министров Украины обещал выплачивать субсидии и не повышать тарифы на коммунальные услуги. "Нафтогазу" дали задание накопить до 19 млрд кубометров газа к началу отопительного сезона.