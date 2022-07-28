Купуйте бойлери: у Запоріжжі скасували гаряче водопостачання

За підрахунками місцевої влади, місто збереже 15% газу для опалення будинків. А люди заощадять щонайменше 5 тисяч гривень на рік, якщо перейдуть на електричні бойлери.

У Запоріжжі не відновлюватимуть послуги централізованого постачання гарячою водою. Про це повідомило "Суспільне.Запоріжжя" за підсумками сесії Запорізької міської ради.

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Кожен запорожець сам вирішуватиме питання про наявність гарячої води в будинку. Відключення гарячої води розвантажить міську скарбницю, сімейний бюджет споживачів і заощадить 15% природного газу для опалення будинків, сказав секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

За його оцінкою, 56% запорожців не користуються послугами централізованого гарячого водопостачання.

[ + – ] У Запоріжжі люди переходять на бойлери та водонагрівачі Фото: delo.ua

"Більша частина використовує в побуті бойлери та водонагрівачі. Ми підрахували й отримали дані, що людина, яка має бойлер, витрачає 7,3 тис. гривень на рік, а людина, яка користується централізованим водопостачанням — 12-16 тисяч гривень на рік", — сказав він.

Депутатка Запорізької міськради від партії "Слуга народу" Регіна Харченко додала, що гарячою водою в Україні забезпечують два міста — Київ і Запоріжжя.

"На жаль, зараз ми не можемо надати таку послугу, її вартість — 500 мільйонів гривень за один опалювальний сезон. Потрібно врахувати зменшення лімітів із газопостачання, які вже затверджені", — прокоментувала депутатка.

Опалювальний сезон у Запоріжжі — що очікувати городянам

Запоріжжя чекає дуже непростий опалювальний сезон, ліміти постачання газу скоротять на 10%, написав Куртєв у Telegram.

Використання електричних бойлерів, за його розрахунками, дозволить місту щороку економити понад 500 мільйонів гривень і скасувати абонентську плату за постачання гарячої води.

[ + – ] Міськрада Запоріжжя виділить 6 тис. гривень на купівлю та встановлення бойлера

За словами Куртьова, багато людей не мають грошей на купівлю та встановлення бойлера, тому міськрада виділить 6 тис. гривень соціально незахищеним категоріям населення. Бойлерами забезпечили більшість об'єктів соціальної інфраструктури міста.

"Якщо в кожного домогосподарства буде водонагрівач, принаймні якісна гаряча вода в будь-якому разі буде йому забезпечена", — наголосив секретар міськради.

Проблеми з гарячою водою в Запоріжжі

Мешканці Запоріжжя, за інформацією Куртева, не перший рік скаржаться на поганий запах і колір гарячої води, її низьку температуру та на невідповідність якості послуг гарячого водопостачання їхній ціні.

Через постійне підвищення тарифів на гарячу воду вони відмовилися від послуг гарячого водопостачання та почали встановлювати бойлери.

"Запорожці відмовляються від послуг гарячого водопостачання цілими будинками, у яких діє форма правління ОСББ. На цей час уже 90 таких будинків повністю відійшли від централізованого гарячого водопостачання", — поінформував Куртєв.

[ + – ] За 9 років споживання централізованої гарячої води в Запоріжжі скоротилося на 56%

За його інформацією, з 2013 року загальне споживання гарячої води в місті скоротилося на 56%. У результаті якість води погіршилася, вона почала застоюватись у трубопроводах.

"Цю воду підводять до будинку, але через те, що менше людей включає крани, вона замість того, щоб бігти по трубах, стоїть у них, остигає та втрачає якість. На виході ми отримуємо окислену жовту воду з неприємним запахом і ще й низької температури", — продовжив секретар міськради.

Люди, які користуються бойлерами, таких проблем не мають і щорічно платять приблизно вдвічі менше, ніж користувачі централізованого гарячого водопостачання.

Фокус раніше писав про комунальну катастрофу на Донбасі через повномасштабну війну з Росією. Найважче доведеться Краматорську та Слов'янську — у містах немає газу, води та каналізації.

Кабінет Міністрів України обіцяв виплачувати субсидії та не підвищувати тарифи на комунальні послуги. "Нафтогазу" дали завдання накопичити до 19 млрд кубометрів газу до початку опалювального сезону.