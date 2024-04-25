Субсидії в Україні: чому можуть зменшити розмір допомоги

За даними Пенсійного фонду, виплати розраховуються на кожну людину, яка проживає в будинку. Ця кількість не завжди збігається з чисельністю прописаних осіб.

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В Україні у громадян є можливість отримувати субсидію, якщо вони не мають можливості самостійно оплачувати комунальні послуги. При цьому в деяких випадках допомога може бути меншою. Про це розповіли в Пенсійному фонді України.

У відомстві заявили, що під час розрахунку субсидії до уваги беруть те, скільки осіб реально проживає в зазначеному житлі. Річ у тім, що іноді ця кількість не збігається з чисельністю прописаних громадян.

Ця кількість може змінюватися за різних обставин. Наприклад, частина сім'ї могла виїхати за кордон. У такому разі враховуватимуть тільки тих осіб, які реально проживають у будинку.

"До складу домогосподарства включаються всі особи, які зареєстровані в житловому приміщенні, крім тих членів домогосподарства, які перебувають за кордоном понад 60 днів на день звернення за призначенням житлової субсидії", — ідеться в повідомленні.

Тобто, якщо в житловому приміщенні прописано троє осіб, але двоє з них перебувають за межами України більше ніж 60 днів, тоді субсидію буде призначено тільки на одного члена сім'ї.

Раніше повідомлялося, як подати спрощену заяву на допомогу на порталі "Дія". Про прийняте рішення, а також про встановлений розмір житлової субсидії, причину відмови та порядок її оскарження орган Пенсійного фонду України повідомляє протягом 3-х робочих днів.